Regele Salman al Arabiei Saudite a avut joi o convorbire cu presedintele rus Vladimir Putin in cadrul careia l-a informat pe acesta in legatura cu investigatia in cazul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit agentiei de presa saudite SPA, relateaza Reuters. Regele l-a asigurat pe Putin ca guvernul saudit este hotarat sa-si asume raspunderea partilor vinovate si sa se asigure ca acestea isi "primesc pedeapsa". Moartea jurnalistului Khashoggi, un critic de facto al printului saudit Mohammed bin Salman, a provocat o revolta globala si a condus la o criza pentru cel mai mare exportator…