Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi ca se afla in contact cu ”diferiti actori romani”, apreciind ca ”este timpul ca ei sa prezinte un candidat” la un post in viitorul executiv european, informeaza Agerpres. ”Singurul candidat care lipseste este cel din Romania,…

- Franța a decis sa il propuna pe Thierry Breton, directorul general al grupului Atos, pentru funcția de comisar european pentru Industrie, dupa ce propunerea anterioara, Sylvie Goulard, a fost respinsa de Parlamentul European, a anunțat Administrația Prezidențiala, citata de Euronews si Mediafax.Breton,…

- 'Presedintele Republicii i-a transmis Ursulei von der Leyen, presedinta aleasa a Comisiei Europene, propunerea sa de numire a lui Thierry Breton ca membru al Comisiei Europene', a comunicat Palatul Elysee. Pentru Paris, obiectivul principal, acela al pastrarii amplului portofoliu obtinut pentru comisarul…

- Parlamentul European este pregatit sa permita intrarea in functie a noii Comisii Europene a Ursulei von der Leyen la 1 decembrie - cu o luna mai tarziu decat s-a prevazut -, in contextul in care trei tari - Romania, Franta si Ungaria - urmeaza sa propuna candidati in noua CE, a anuntat miercuri un purtator…

- Vera Jourova a afirmat ca doreste ca guvernele statelor membre ale UE care nu respecta statul de drept "sa aiba o viata mai putin usoara". Cu toate acestea, "nu vom adopta sanctiuni", a precizat ea la audierea pentru confirmarea pe post.Predecesorul ei, Frans Timmermans, a promovat eforturile…

- Politiciana din Cehia a afirmat ca doreste ca guvernele statelor membre ale UE care nu respecta statul de drept "sa aiba o viata mai putin usoara". Cu toate acestea, "nu vom adopta sanctiuni", a precizat ea la audierea pentru confirmarea pe post. Predecesorul ei, Frans Timmermans, a promovat…

- „Viitorul nu apartine globalistilor.” Am ajuns sa citam din Donald Trump. Presedintele SUA, considerat cel mai puternic om din lume, nu vorbeste pentru prima oara despre sfarsitul globalizarii. Este o idee mai veche, dar oricat de puternic ar fi presedintele celei mai puternice tari din lume se pare…

- Guvernul introduce o noua acciza, pentru bauturile racoritoare cu zahar. Creste si taxarea la tutun. Guvernul Romaniei a decis sa aplice o noua taxa, de la 1 septembrie. Este vorba despre acciza pe bauturile racoritoare cu conținut ridicat de zahar. Mai mult, Guvernul majoreaza și acciza pe produsele…