Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Theresa May, si cei 27 de lideri europeni au cazut de acord in privinta amanarii Brexitului pentru 31 octombrie, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, in cursul noptii de miercuri spre joi, relateaza AFP. "Aceasta inseamna sase luni in plus pentru ca Regatul Unit…

- Partidul Laburist poate face o intelegere cu premierul Theresa May referitoare la aranjamentele vamale viitoare intre Regatul Unit si Uniunea Europeana, dar nu poate sustine nicio propunere privind Brexitul daca aceasta nu include organizarea unui nou referendum, a anuntat vineri Tom Watson, vicepresedinte…

- Avocata liberala Zuzana Caputova, militanta pentru mediu si critic virulent al guvernului, a castigat alegerile prezidentiale desfasurate sambata in Slovacia, obtinand 58,4% din voturi, iar adversarul sau sustinut de partidul de guvernamant, Maros Sefcovic, 41,6%, potrivit rezultatelor centralizate…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri ca doreste ca Regatul Unit sa iasa din Uniunea Europeana cu un acord si prin urmare va vota in seara aceasta in parlament impotriva unui ''no-deal'' (Brexit fara acord), transmite agentia Reuters. Dupa ce marti au respins…

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat, marți, ca Regatul Unit nu va ieși pe 29 martie din Uniunea Europeana decat daca Parlamentul britanic isi va da consimtamantul. Intr-un discurs ținut in fața Camerei Comunelor, premierul a declarat ca "Regatul Unit va iesi (din UE) pe 29 martie fara un acord…

- "Brexit-ul se amana! Primul pas pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana s-a facut. De la Bruxelles s-a transmis Londrei ca Uniunea Europeana este de acord cu amanarea Brexit-ului pana in 2020. Sa asteptam cu calm si optimism reactia insularilor",…

- "Brexit - Un vis urat, din care Marea Britanie s-a trezit. Asa cum anticipam in ultima postare, a inceput batalia pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana. In urma votului dat azi in Parlamentul de la Londra, Regatul Unit nu mai are conditiile politice…

- Hunt a spus ca, in cazul in care acordul sufera o infrangere in parlament, exista o mare probabilitate a unei ''paralizii a Brexit-ului'' care ar putea duce la stoparea preconizatei retrageri a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar.El a adaugat ca parlamentul…