Stiri pe aceeasi tema

- Decizia prim-ministrului Boris Johnson de a suspenda activitatea Parlamentului britanic pentru o luna a starnit proteste din partea politicienilor si a celor care se opun unui Brexit fara acord, scrie BBC.

- Presedintele american Donald Trump l-a elogiat miercuri pe premierul britanic Boris Johnson dupa decizia constroversata a acestuia din urma cu privire la suspendarea Parlamentului de la Londra pana la 14 octombrie.

- Amanarea pana pe 14 octombrie a discursului reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, solicitata miercuri de premierul Boris Johnson si acceptata de regina, este o practica obisnuita la inceputul sesiunilor legislativului de la Londra, insa acum ea a starnit protestele opozitiei care din cauza acestei…

- ''Cand ne uitam la situatia care se deruleaza in Regatul Unit, riscul unui Brexit fara acord sporeste'', a declarat Donohoe in fata jurnalistilor la Dublin.Oficialul irlandez a precizat ca executivul de la Dublin va examina saptamana viitoare planurile privind bugetul national.Premierul…

- Premierul britanic Boris Johnson a avut luni o discuție prin telefon cu președintele american Donald Trump, printre temele conversație fiind chestiunea Brexit, diverse probleme economice și relațiile comerciale între cele doua state, se arata într-un comunicat al Guvernului de la Londra,…

- Premierul britanic Boris Johnson nu are intentia de a renegocia acordul de retragere din Uniunea Europeana, iar scenariul sau central de lucru este un Brexit fara acord, au declarat diplomati europeni, citati marti de cotidianul The Guardian. ''A fost evident ca Regatul Unit nu are un alt plan.…

- Premierul britanic Boris Johnson a afirmat marti ca urmatoarea mutare cu privire la Brexit depinde de Uniunea Europeana, adaugand ca nu doreste iesirea din blocul comunitar fara un acord, dar ca trebuie sa fie pregatit si pentru acest scenariu, relateaza Reuters. ''Daca ei (Uniunea Europeana)…

- 'Prim-ministrul le-a prezentat liderilor europeni (...) ca acordul de retragere cu mecanismul de siguranta nu a putut trece prin parlament de cele trei ori cand a fost supus parlamentului. De aceea, trebuie schimbat' a afirmat ea. Mecanismul de siguranta este o modalitate de evitare a introducerii…