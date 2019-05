Stiri pe aceeasi tema

- Sefa executivului britanic Theresa May a anuntat vineri ca va demisiona in data de 7 iunie, intr-o zi de vineri. Theresa May a cedat, astfel, apelurilor venite din partea formaţiunii sale politice, Partidul Conservator, de a face loc unui nou lider care să încerce să depăşească…

- Fostul ministru britanic de externe Boris Johnson, de asemenea fost primar al Londrei si un sustinator activ a campaniei de iesire a Regatului Unit din UE, a declarat joi ca va candida pentru a-i succeda premierului Theresa May la conducerea Partidului Conservator, relateaza postul BBC, citat de Reuters.…

- Partidului Conservator exercita presiuni cu scopul de a o determina pe conducatoarea sa, premierul britanic Theresa May, sa renunte la ideea unui compromis cu opozitia labrista in vederea iesirii din impasul Brexitului, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Citește și: Vodafone a caștigat…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri in fata deputatilor din formatiunea sa, Partidul Conservator, ca va demisiona inainte de urmatoarea etapa de negocieri cu privire la Brexit, releva un comunicat al biroului sau de presa, citat de AFP. "Se doreste o noua abordare, un nou leadership" pentru…

- UPDATE, 20.03.2019 Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat ca i-a scris presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru a solicita amanarea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana pana la 30 iunie, transmit agentiile internationale de presa. ‘I-am scris in aceasta dimineata presedintelui…

- Ministrul comertului din Marea Britanie, Liam Fox, a declarat ca nu este posibil ca Uniunea Europeana sa ofere Regatului Unit o amanare semnificativa a Brexit-ului din cauza apropiatelor alegeri europene de la sfarsitul lunii mai, informeaza duminica Reuters. Fox a apreciat ca este "cat…