- Administrația de la Teheran a transmis ca petrolierul sechestrat de catre Gardienii Revoluției în Golful Persic aparținea autoritaților irakiene, conform agenției de presa IRNA, citata de Reuters, scrie Mediafax. UPDATE 00.07 Autoritațile iraniene au reținut șapte membri ai echipajului,…

- Corpul Garzilor Revolutionare din Iran (IRGC) a retinut un petrolier strain in Golful Persic, nava ce transporta 700.000 de litri de combustibil, a informat astazi televiziunea naționala iraniana, fara a preciza carui stat aparține. "Unele forte navale ale IRGC au oprit un petrolier strain in Golful…

- Distrugatorul britanic HMS Duncan a ajuns în Golful Persic, fiind a doua nava de razboi trimis de Londra în regiune pentru a asigura securitatea navele comerciale britanice în contextul amplificarii tensiunilor cu Iranul dupa capturarea unui tanc petrolier britanic, informeaza postul…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca, in cazul neinstituirii unei zone de securitate in nordul Siriei si daca amenintarile la adresa Turciei vor continua, Ankara va lansa o operatiune militara la est de Eufrat, transmite Reuters. Turcia se afla in discutii cu SUA…

- Toti cei 23 de membri ai petrolierului sunt acum in portul Bandar Abbas si vor ramane pe vas pana la sfarsitul unei investigatii in curs de desfasurare, l-a citat Fars pe acest oficial."A fost implicat intr-un accident cu o nava de pescuit iraniana... Cand aceasta a trimis un apel de urgenta,…

- Autoritațile germane au anunțat luni ca nu sunt dispuse sa trimita trupe terestre in Siria, așa cum a solicitat recent președintele Statelor Unite, Donald Trump, potrivit Reuters.Decizia lui Erdogan zguduie piața valutara: Cu cat s-a depreciat lira turceasca fața de dolar „Atunci cand…

- Guvernul Omanului dezminte ca a transmis vreun mesaj Iranul din partea Statelor Unite, in urma distrugerii unei drone americane, saptamana trecuta, in apropierea Stramtorii Ormuz, relateaza Reuters, conform news.ro.”Sultanatul urmareste cu ingrijorare actualele dezvoltari regionale si spera…

- Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a declarat luni ca președintele american Donald Trump și aliații acestuia doresc un razboi cu Iranul, nu rezolvarea problemelor pe cale diplomatica, in urma noului set de sancțiuni impus de catre Statele Unite, relateaza Reuters, potrivit mediafax.„Donald…