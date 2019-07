Stiri pe aceeasi tema

- Gardienii Revoluției din Iran au confiscat un petrolier britanic, in stramtoarea Ormuz. Gruparea reprezinta armata ideologica a republicii islamice și a anunțat capturarea vasului intr-un comunicat, vineri seara. Nava a fost confiscata de forțele navale ale Gardienilor pentru "nerespectarea codului…

- Nava a fost arestata de forta navala a Gardienilor Revolutiei pentru "nerespectarea codului maritim international", la cererea "Autoritatii portuare si maritime din provincia Hormozgan", indica un comunicat al Sepahnews, site-ul de internet al Gardienilor Revolutiei. Stena Impero "a fost dus…

- Iranul a avertizat ca va raspunde la ceea ce numeste o actiune de "piraterie" a Marii Britanii in legatura cu retinerea unui petrolier iranian in Gibraltar. Petrolierul iranian Grace 1, suspectat ca transporta petrol spre Siria, cu incalcarea sanctiunilor europene impuse Damascului, a fost interceptat…

- 'Iranul este inca la cel putin un an de a dezvolta o bomba nucleara', le-a spus Hunt jurnalistilor prezenti la Bruxelles. In opinia ministrului britanic, exista inca 'o mica fereastra (de oportunitate) pentru mentinerea in viata a acordului, 'chiar daca 'aceasta se inchide intr-o oarecare masura'.…

- Capitanul si secundul petrolierului iranian Grace 1, imobilizat in urma cu o saptamana in Gibraltar, au fost arestati joi de politia acestui teritoriu britanic, care-i suspecteaza de incalcarea sanctiunilor impuse Siriei, a anuntat politia, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aceste arestari intervin…

- Cinci ambarcatiuni despre care se crede ca ar apartine Garzilor Revolutionare iraniene s-au apropiat miercuri de un petrolier britanic in Golful Persic si i-au cerut sa se opreasca in apele iraniene din apropiere. Navele s-au retras, insa, dupa ce o nava de razboi britanica i-a avertizat prin radio,…

- Iranul l-a convocat joi pe ambasadorul Marii Britanii la Teheran pentru a denunta "interceptarea ilegala a unui petrolier iranian" in stramtoarea Gibraltar, potrivit unui purtator de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Autoritatile din teritoriul…