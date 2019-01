Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca i-a invitat pe liderii partidelor parlamentare sa se intalneasca cu ea miercuri seara pentru a discuta despre Brexit, dupa ce guvernul ei conservator a obtinut votul de incredere in Parlament. "Avem responsabilitatea de a gasi calea de urmat ce poate asigura…

- "Infrangere istorica a premierului si de luni de zile era evident ca aceasta se va intampla. S-a pierdut mult timp", a scris Nicola Sturgeon pe Twitter dupa ce tratatul a fost respins cu 432 de voturi contra si numai 202 pentru.Nicola Sturgeon a mai afirmat ca este momentul pentru a opri…

- Partidul Laburist britanic, aflat in opozitie, a depus marti seara, in contextul respingerii Acordului Brexit de catre Camera Comunelor, un proiect privind organizarea unei motiuni de cenzura la adresa Guvernului Theresa May."Am depus un proiect de motiune de cenzura la adresa Guvernului",…

- Premierul Viorica Dancila si o parte dintre ministri se afla, la momentul transmiterii stirii, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor. Intalnirea are loc inaintea dezbaterii si votarii motiunii de cenzura intitulata „Ajunge! Guvernul Dragnea-Dancila, rusinea Romaniei”.

- "Nu, nu am emotii, pentru ca am incredere in sustinerea intregii coalitii, am increderea colegelor si colegilor mei, am incredere in responsabilitate. Pentru ca, sa nu uitam, depunerea motiunii este un act de care Opozitia poate sa uzeze, este dreptul lor, este un drept legitim si asta si fac. Dar…

- „UDMR este mult mai flexibil decat alta data și asta este un lucru bun", a afirmat Eugen Tomac, intrebat despre negocierile Opoziției cu UDMR pentru votul asupra moțiunii de cenzura. De asemenea, intrebat daca i s-au dat personal asigurari de sprijinul UDMR, Tomac a spus: „Nu mie, ca nu am purtat…

- Opoziția va depune moțiune de cenzura impotriva Guvernului, documentul efectiv urmand a fi depus in cursul acestei saptamani la Parlament.Documentul are 35 de pagini și cuprinde critici pe mai multe domenii incepand de la scandalurile din justiție și pana la problemele economice cu care se…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, la un post TV, ca termenul limita pentru depunerea de catre Opozitie a motiunii de cenzura impotriva Executivului este 10-12 decembrie, afirmand ca Opozitia trebuie sa fructifice orice oportunitate pentru a pune punct acestei guvernari.