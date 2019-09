Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie ia in considerare trimiterea dronelor in regiunea Golfului Persic, in contextul relațiilor tensionate pe care le are cu Iranul, a informat luni site-ul postului Sky News, scrie Mediafax.Dronele ar putea ajuta la supravegherea regiunii in timp ce vasele britanice insoțesc petrolierele…

- Petrolierul iranian aflat in centrul unei crize diplomatice si retinut de mai multe saptamani in Gibraltar a ridicat ancora duminica seara dupa ce autoritatile locale au respins o noua solicitare din partea SUA de a continua sechestrarea navei, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Potrivit site-ului…

- Marea Britanie ar putea sa nu dispuna de suficiente nave de patrulare pentru paza apelor teritoriale dupa Brexit. Informația apare intr-un document intern al autoritaților din Marea Britanie, in contextul amenințarilor pescarilor francezi ca vor intra in apele teritoriale ale regatului unit, dupa ieșirea…

- Regatul Unit a anuntat luni ca se va alatura unei misiuni de securitate maritima in Golful Persic, sub conducerea Statelor Unite, pentru a asigura protectie navelor comerciale care trec prin Stramtoarea Ormuz, transmite Reuters. Luna trecuta, Gardienii Revolutiei din Iran au sechestrat…

- Distrugatorul britanic HMS Duncan a ajuns in Golful Persic, fiind a doua nava de razboi trimis de Londra in regiune pentru a asigura securitatea navele comerciale britanice in contextul amplificarii tensiunilor cu Iranul dupa capturarea unui tanc petrolier britanic, informeaza postul Sky News preluat…

- "Guvernul danez priveste pozitiv o posibila contributie la aceasta initiativa", a declarat ministrul de externe danez Jeppe Kofod, potrivit unui comunicat."Ca natiune maritima, este esential pentru Danemarca ca libertatea navigatiei sa fie sustinuta", a spus el, adaugand ca o decizie finala…

- In primul sau discurs in parlament in calitate de prim-ministru, Boris Johnson a afirmat, joi, ca Brexitul va face din Regatul Unit cel mai minunat loc de pe Pamant, noteaza Reuters. ''Misiunea noastra este livrarea Brexitului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat…

- Dupa «pompa» cu care a fost primit la palatul Buckingham, Donald Trump și-a mai indulcit declarațiile acide facute inaintea vizitei la adresa unor oameni politici britanici. Marți, președintele american, deja pe un ton conciliant, la intalnirea cu Theresa May, inca premier, i-a adus omagii pentru «talentul…