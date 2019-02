Regatul Unit a respins cererea lui Trump de repatriere a combatanților Statului Islamic Regatul Unit a spus luni ca luptatorii organizației jihadiste Statul Islamic ar trebui sa fie judecați acolo unde au fost comise crimele, respingând astfel apelul președintelui Donald Trump facut Europei sa-și repatrieze cetațenii, relateaza AFP.

&"Când este posibil, ar trebui sa aiba loc (judecarea combatanților, n.r.) în zona unde crimele au fost comise&", a spus un purtator de cuvânt al premierului Theresa May.

&"Continuam sa lucram îndeaproape cu partenerii noștri internaționali pe aceasta tema și guvernul va face orice este posibil pentru a garanta securitatea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

