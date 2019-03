Stiri pe aceeasi tema

- Vizita oficiala a președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in Regatul Maroc, care urma sa aiba loc in perioada 27-31 martie 2019, a fost amanata la solicitarea parții marocane, urmand a fi reprogramata pentru o perioada ulterioara, ce urmeaza a fi stabilita de comun acord, se arata intr-un…

- Liviu Dragnea sacrifica interesele Romaniei in incercarea disperata de a-și reface credibilitatea externa facuta țandari, a declarat fostul președinte Traian Basescu, pentru B1 TV. Reacția vine dupa ce premierul Viorica Dancila a anunțat, la Washington, ca Romania iși va muta ambasada din Israel, de…

- Regele Abdulah al Iordaniei și-a anulat vizita in Romania. Este primul efect direct al declarațiilor premierului Viorica Dancila, referitoare la mutarea ambasadei noastre in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Subiectul mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim trebuie discutat in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) si luata o decizie, cat mai repede, a declarat, luni, liderul PSD Liviu Dragnea. El a aratat, la Parlament, ca acest "subiect care trebuie finalizat ca si discutie si ca decizie…

- "Cred ca efectele se simt de azi, dar nu este vorba numai de palestinieni, e vorba si de toti arabii. Nu vor accepta un astfel de pas. Dupa cum stiti, sustinem Romania pentru ca tara dumneavoastra este candidata la Consiliul ONU. Am promis Romaniei sa o sustinem pentru a obtine un mandat. Cred ca…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei si-a anulat o vizita in Romania, prevazuta initial pentru luni, in semn de protest dupa afirmatiile premierului roman Viorica Dancila despre mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim,...

- "Maiestatea sa Regele Abdullah II isi anuleaza vizita in Romania, care urma sa inceapa luni, din solidaritate cu Ierusalim", a declarat ministrul iordanian de Externe luni dimineata, citat de Arab News. In cadrul vizitei regelui Iordaniei in Romania, care detine presedintia Consiliului Uniunii…