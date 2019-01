Peștera Bolii s-a transformat in regatul gheții. Temperaturile negative au facut ca infiltrațiile de apa sa inghețe, iar astfel natura a sculptat in gheața. Priveliștea pare una ireala.

In subteranul de calcar, strapuns cu mii de ani in urma de doua parauri devine in timpul iernii un loc inghețat. Nu mereu apare acest fenomen, ci numai in iernile geroase. Iarna, pestera se transforma intr-un tinut de gheata, acolo unde sunt cursurile de apa sau inflitrațiile. In linie dreapta, galeria nu are mai mult de jumatate de kilometru, dar serpuita cum e ea, devine de aproape trei ori mai lunga.