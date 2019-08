Regal șahistic la Eforie Nord Sahistii constanteni, dar nu numai, se pregatesc intens pentru o competitie deosebit de importanta care va avea startul la finalul lunii august. In perioada 30 august-7 septembrie, statiunea Eforie Nord va gazdui „Memorialul Gheorghe Cristian-Trofeul CENTROCOOP”.Cea de-a 32-a editie a acestui eveniment va fi organizata de Clubul Sportiv Tinerii Maestrii Bucuresti si va reprezenta un adevarat regal sahistic. Asadar, iubitorii sahului vor avea ocazia sa vada ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

