Regal de dansuri populare, pe străzile Buzăului Timp de patru zile, Buzaul va sta sub semnul dansului popular și al folclorului. Consiliul Județean Buzau, prin Centrul Județean de Cultura și Arta, a dat starul celei de-a VI-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor „Plaiurile Mioriței”. Evenimentul va cuprinde un festival de muzica și dans tradițional, precum și un targ de meșteșuguri. La […] Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Timp de patru zile, Buzaul va sta sub semnul dansului popular și al folclorului. Consiliul Județean Buzau, prin Centrul Județean de Cultura și Arta, a dat starul celei de-a VI-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor „Plaiurile Mioriței”. Evenimentul va cuprinde un festival de muzica și dans…

- Se pregatește mare sarbatoare mare… și cu pofta pe masura! Artiști din Canada, Cipru, China, Serbia, Republica Moldova, Macedonia, Ucraina și Romania, precum și zeci de interpreți de muzica populara se intalnesc la cea de-a 44-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Cantecele Munților”, care…

- Saptamana viitoare, Buzaul gazduiește cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Plaiurile Mioriței”, eveniment la care vor participa reprezentanți din șapte țari. Festivalul se va desfașura in perioada 25-28 iulie in Parcul Crang, și este organizat de catre Centrul Județean de Cultura…

- Ziua de 9 mai are o tripla semnificație pentru romani. Pe langa celebrarea Zilei Independenței de Stat a Romaniei din 1877 și victoria coaliției antifasciste din 1945, in 9 mai se sarbatorește și Ziua Europei. Pentru al saselea an, Primaria Municipiului Targoviște prin Teatrul Tony Bulandra, in parteneriat …

- Duminica, 30 iunie, a avut loc la București cea de-a doua ediție a Festivalului „Vara Vedetelor”, eveniment dedicat copiilor și tinerilor pasionați de muzica și dans. La festival au luat parte și copiii pregatiți de buzoianul Titu Vanatoru de la Siriu. Este vorba despre copii din cadrul Ansamblului…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Direcția Comunicare, Relații Publice, in colaborare cu Consiliul Județean Prahova, prin Centrul Județean de Cultura și Inspectoratul Școlar Județean, organizeaza, sambata, 1 iunie 2019, Festivalul dansului „Copilaria Inunda Batranul Bulevard”, eveniment de tradiție…

- Aproximativ 400 de copii, din șase județe au anunțat, deocamdata, participarea la Festivalul național de folclor „Izvoare covasnene”, ei urmand sa participe la o parada in costume populare pe strazile din orașul Covasna și sa susțina un spectacol amplu, in cadrul carora se vor prezenta 21 de dansuri,…

- BuzauFest, festivalul de promovare a culturii, tradițiilor și obiceiurilor din județul Buzau a ajuns la cea de-a treia ediție și va avea loc in perioada 30 mai – 02 iunie. Activitațile din cadrul evenimentului vor avea loc in Municipiul Buzau și in stațiunea Sarata-Monteoru. Anul acesta, BuzauFest debuteaza…