- Spre deosebire de Denis Alibec, cel care a dezamagit cumplit in acest sezon, Constantin Budescu si-a facut treaba, iar Gigi Becali vrea sa-l rasplateasca pe masura. Latifundiarul din Pipera i-a propus lui „Sarmaluta” un salariu lunar in valoare de 30.000 de euro, plus dublarea sumei pe care o incaseaza…

Florin Lovin, impresarul lui Constantin Budescu, a oferit prima reacție dupa ce Gazeta Sporturilor de azi a dezvaluit ca Gigi Becali a inceput negocierile cu "Costica" pentru marirea clauzei de reziliere, in prezent de 3 milioane de euro.

- Gigi Becali a luat o decizie de ultim moment, dupa prestațiile extraordinare ale lui Constantin Budescu în tricoul FCSB. Astfel, patronul FCSB a început negocierile pentru prelungirea contractului mijlocașului de 28 de ani.

- Situație incredibila la Spitalul Județean Alexandria. Datele medicale nu pot fi introduse, marți, in Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate pentru ca nu a fost achitat internetul. Pe langa problemele cu Sistemul Integrat, care nu funcționeaza intotdeauna…

- Curtea Constitutionala a Romaniei nu face parte din niciuna dintre cele trei puteri ale statului pentru ca ea trebuie sa ramana arbitrul echilibrului dintre puterile statului, a declarat, marti, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, intrebat de presa cum comenteaza decizia CCR de a nu mai participa…

Ediția de azi a Gazetei Sporturilor dezvaluie ca Gigi Becali a inceput negocierile pentru prelungirea contractului lui Constantin Budescu. Mijlocașul de 28 de ani este cel mai important jucator din lotul echipei lui Nicolae Dica, iar Becali doreste sa-i mareasca fotbalistului clauza de reziliere.

- Gigi Becali a numit jucatorul la care trebuie sa fie atenți jucatorii sai și arbitrul meciului CFR Cluj - FCSB. CFR - FCSB se joaca duminica, de la 20:45, și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look TV. "Derby-ul cu CFR poate sa aiba mai multe deznodaminte. Echipa…

- Echipa lui Gigi Becali a deschis scorul in minutul 32, prin Constantin Budescu. Fotbalistul lui FCSB a driblat un adversar și a trimis plasat din interiorul careului, iar mingea a lovit ambele bare inainte de a intra in poarta. Cu șase minute inainte de finalul primei reprize, Momcilovici a dublat avantajul…

Steaua a invins-o pe Viitorul, scor 2-1! Echipa lui Gigi Becali a deschis scorul in minutul 32, prin Constantin Budescu. Fotbalistul lui FCSB a driblat un adversar și a trimis plasat din interiorul careului, iar mingea a lovit ambele bare inainte de a intra in poarta.

- a) pentru depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanta conform Codului de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la 15 iulie 2018, se acorda o bonificatie…

- Steliștii sunt cei mai buni contribuabili pentru Primaria Capitalei, partida cu Viitorul din week-end-ul Viitorul fiind meciul 115 disputat de roș-albaștri din postura de organizatori pe cel mai mare stadion din țara. Astazi se implinesc 6 ani, 4 luni și 9 zile de cand Steaua a jucat primul meci oficial…

- "Ati vazut si voi ce s-a intamplat, am pierdut cu 0-3, un rezultat rusinos pentru noi. Nu avem ce sa mai facem acum decat sa-i felicitam. In ultima perioada jucam foarte prost si trebuie sa ne revenim in aceasta pauza, sa vedem unde gresim si sa obtinem rezultate bune. Nu ne asteapta nimeni, mai…

- Razvan Burleanu respinge categoric ideea de a aduce arbitrii straini in Liga 1. Președintele FRF ia la ținta patroni din Liga 1, facand probabil referire in principal la Gigi Becali, și vine cu o cerința total neașteptata. "Am vazut ca nu exista un consens nici la Liga 1. E, mai degraba, dorința unor…

- Cântareata columbiana Shakira nu vrea sa aiba probleme cu Fiscul spaniol, de aceea a decis sa plateasca 20 de milioane de euro, o parte din ceea ce datoreaza, relateaza online ziarul spaniol ABC.

- Yannick Carrasco (24 de ani) ar putea ajunge in prima liga chineza la finalul acestei luni, informeaza presa spaniola. Belgianul este dorit la Dalian Yifang, echipa pentru care a evoluat timp de jumatate de an și Constantin Budescu. Conform Marca, oficialii clubului chinez au luat deja legatura cu…

- Cristina Neagu (29 de ani) primeste 22.000 de euro in fiecare luna de la CSM Bucuresti. Interul stanga se uita, astfel, de sus la vedetele de la FCSB, e depasita doar de Ibrahima Balde (CFR Cluj) in topul celor mai bine platiti sportivi din Romania si are cel mai mare salariu al unul bugetar roman.…

Salariul lunar brut al Cristinei Neagu este de 120.962de lei, platit de CSM București (club finantat de Primaria Municipiului Bucuresti) si este incasat pe un contract de Persoana Fizica Independenta.

- Asociațiile de proprietari nu au obligația legala de a intermedia incheierea contractului dintre prestatorul serviciului de salubrizare al localitații și beneficiar, ne spune cei de la ULAL Arad. Conform Legii 230/2007, asociațiile de proprietari nu sunt obligate sa intermedieze incheierea contractului,…

- Un fotbalist nascut in Sannicolau Mare a semnat, luni seara cu Steaua lui Gigi Becali (FCSB) pentru un sezon și jumatate și a oferit prima... The post Un fotbalist nascut in Sannicolau Mare, luat de Steaua lui Gigi Becali appeared first on Renasterea banateana .

- Nicolae Mitea a vorbit despre viața sa de acum, cand pare sa fi uitat de tot de fotbal. Fostul fotbalist este casatorit, iar in luna martie a anului trecut a devenit tatic de fetița. Mitea sustine ca face bani din imobiliare. Nicolae Mitea a ajuns la fundul sacului. Ce gest rusinos a ajuns…

- Deputatul PSD de Suceava, Emanuel Havrici, a anunțat ca banii pentru partia de schi de pe Rarau, din Campulung Moldovenesc, au fost virați in totalitate de Guvernul Romaniei. Emanuel Havrici a precizat ca in data de 7 februarie 2018, Guvernul PSD al Romaniei a achitat pe integral contravaloarea lucrarilor…

- INFOPOL La data de 11 februarie a.c., ora 08.40, polițiștii Serviciul Rutier au identificat in trafic, pe DN 2 E 85, pe raza comunei Dumbraveni, un barbat, de 27 ani, din comuna Obrejița, in timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice. Cel in cauza avea o concentratie de 0,51 mg/l alcool…

- David Ginola va deveni tata la varsta de 51 de ani. Partenera sa, Maeva Denat (28 de ani), este insarcinata si va aduce pe lume un copil. Fericitul moment vine la doi ani distanta de cand legendarul fotbalist a fost la un pas de moarte. In mai 2016, fostul sportiv a suferit un atac de cord in timpul…

- ♦ Transgaz bugeteaza pentru 2018 un profit net la jumatate fata de cel realizat in anul precedent, in timp ce veniturile ar urma sa urce cu 25% ♦ „Suntem in faza de negociere de contract a unui imprumut de 100 de milioane de euro, ehivalent in lei, cu BERD.“

- Constantin Budescu, fotbalist la vicecampioana Romaniei, FCSB, si la echipa nationala, si a botezat cel de al doilea copil, Sasha Mathias Constantin, iar la eveniment a participat si constanteanul Florin Patrascu, fost fotbalist la FC Farul si SSC Farul. Mijlocasul FCSB mai are un copil, tot baietel,…

- Gigi Becali a fost tranșant dupa victoria chinuita a lui FCSB pe terenul lui Gaz Metan, scor 2-1, și a anunțat deja urmatorul jucator pe care-l va da afara. "Asta nu e echipa mea! Echipa mea nu are voie sa se chinuie cu Gaz Metan. Inseamna ca trebuie sa ma las de fotbal. Ce echipa noua a avut Gaz Metan?…

- Fostul international argentinian Diego Maradona nu a primit viza pentru SUA deoarece l-a insultat pe presedintele american Donald Trump in timpul unui interviu la o televiziune din Venezuela, relateaza Le Figaro.Maradona, in prezent antrenor al echipei Al Fujairah, voia sa se deplaseze la…

- Azi, 2 februarie 2018, se implinesc 25 de ani de la trecerea in neființa a fostului mare fotbalist Michael Klein, disparut prematur in 1993, in timpul unui antrenament Fotbalul romanesc a avut in Klein un fotbalist extraordinar. Mai degraba cu sapa decat cu mapa, Misa era insa indispensabil oricarei…

- Imagini memorabile oferite de Constantin Budescu! Starul lui Gigi Becali a facut show in cantonamentul din Spania al echipei FCSB. La antrenamentul de azi, „Sarmaluta” a reusit un gol venit parca de pe alta planeta.

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au identificat pe un tanar de 19 ani, din municipiul Buzau, ce este banuit de inselaciune. Acesta ar fi postat pe un site de anunturi o oferta falsa privind inchirierea unei cabane intr-o statiune turistica din judetul…

- Fost campion al Romaniei cu Unirea Urziceni, Marius Bilașco (36 de ani) se menține intr-o forma de invidiat. Deși a renunțat la fotbal in urma cu aproape șase ani, acesta le da clasa multor staruri aflate inca in activitate. Jucatori precum Denis Alibec sau Constantin Budescu ar vrea sa arate precum…

- Cristi Tanase e al 5-lea fotbalist din lot care va castiga 20.000 de euro net pe luna, bugetul salarial creste din nou, iar media intregului lot e acum de 13.300 de euro. Cine ajunge la FCSB castiga regeste pentru nivelul de trai din Romania. Veniturile mari realizate de club in ultimii ani l-au determinat…

- Jamie Dimon, CEO-ul bancii JPMorgan Chase a fost platit cu 29,5 milioane de dolari in 2017, venitul acestuia fiind in crestere cu 5% fata de anul anterior, si cel mai mare din ultimii 10 ani, cand Dimon a incasat 50 de milioane de dolari, potrivit Quartz. Dimon primeste un salariu de baza…

- Transplantul, ”medicina salvatoare de vieți”, care inlocuiește inima, ficatul sau rinichii bolnavi cu organe sanatoase, era considerat un miracol in urma cu trei decenii. Acum, increderea in transplant este fragila, dupa apariția unor situații care au ridicat suspiciuni privind respectarea procedurilor…

- Gigi Becali il da afara pe Artur Jorge cu o concluzie clara despre un jucator care a bifat un singur meci in campionat, o victorie: "Mi-am dat seama ca nu e fotbalist, a facut foarte multe greșeli!". Becali se pricepe cel mai bine la fotbal, atat de bine incat 90 de minute ii sunt de ajuns ca sa-și…

- Fostul internațional Gabi Popescu a fost audiat de DIICOT, intr-un dosar care nu are legatura cu fotbalul, ci cu o societate comerciala la care a fost acționar.Fost jucator la Dinamo și Valencia, Gabi Popescu, acum in varsta de 44 de ani, a fost interogat din nou de procurorii DIICOT timp…

- Gigi Becali spune ca Valerica Gaman este ca si venit la Steaua, in timp ce Cristi Tanase inca negociaza despartirea de Karabukspor. In schimb, portughezul Artur Jorge va pleca de la FCSB. Gigi Becali primeste o LOVITURA TERIBILA. Ar fi fost AFACEREA ANULUI "Azi o sa vina Gaman. Si cred…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat, in exclusivitate, ce a facut Constantin Budescu cu banii de la FCSB. ”Magicianul” lui Gigi Becali a platit 450.000 E pentru o super-vila in Ploiesti, cu finisaje de top si design modern. Luxul este opulent, iar aparatura si mobilierul sunt de ultima generatie.…

- Gigi Becali vrea sa profite de faptul ca Valerica Gaman e la un pas sa ramana liber de contract din cauza problemelor financiare ale lui Karabukspor. Eu l-am mai vrut pe Gaman si in trecut. Si cand era la Mititelu, dar si cand era la Astra. Imi place foarte mult de Gaman. Este cel mai bun fundas central…

- Faiq Bolkiah (19 ani), nepotul sultanului din statul Brunei, este considerat cel mai bogat fotbalist din lume, cu o avere estimata la 14 miliarde de euro. Faiq Bolkiah are deja o carte de vizita impresionanta. S-a nascut in Los Angeles, iar in 2009 a fost selecționat de academia lui Southampton, recunoscuta…

- CFR Cluj a anunțat azi transferurile lui Valentin Costache și George Țucudean, fotbaliști veniți de la Dinamo, respectiv Viitorul Constanța. Pentru ambii ardelenii au platit sume considerabile. Valentin Costache (19 ani) a venit la CFR Cluj in schimbul a 750.000 de euro. Mijlocașul ofensiv era considerat…

- Becali anunta ca il vrea inapoi pe Cristi Tanase, dar dupa ce a plecat mijlocasul a avut cifre inferioare fata de perioada in care a evoluat la Steaua si prestatiile lui erau submediocre. "Cred ca il voi lua pe Cristi Tanase. Am nevoie de dublura pentru Florinel Coman". Gigi Becali insista pentru reintoarcerea…

- Elena Udrea i-a atacat dur, miercuri, pe cei care o contesta, spunand ca are dosare penale pentru ca a sprijinit diferite persoane pentru a obtine functii in politica sau in presa, personaje care acum transmit ”mizerii” despre ea.

- Internationalul egiptean Mohamed Salah, atacantul echipei engleze FC Liverpool, a fost desemnat cel mai bun fotbalist arab in anul 2017, cu ocazia galei premiilor Uniunii arabe a presei sportive (UAPS), care a a avut loc luni, informeaza AFP, citata de Agerpres. Salah, in varsta de 25 ani, ii succede…

- Curtea Constituționala va examina astazi sesizarea Partidului Democrat privind suspendarea atribuțiilor lui Igor Dodon de numire a unor miniștri. Prerogativa urmând sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu scrie DESCHIDE.MD Amintim ca Igor Dodon a semnat demisiile mai multor…

- Mijlocașul William de Amorim (26 de ani) a fost pus pe lista neagra a celor de la FCSB, deși Gigi Becali a platit 700.000 de euro pentru transferul sau de la Astra, in vara lui 2016. Urmatoarea destinație a jucatorului brazilian ar putea fi campionatul Japoniei, in cazul in care fotbalistul va fi de…

- Evoluțiile lui Constantin Budescu de la FCSB l-au entuziasmat pe Dumitru Dragomir. Fostul președinte de la LPF e convins ca mijlocașul ofensiv al FCSB-ului ar putea ajunge intr-un campionat puternic și nu exclude chiar varianta Kayserispor, langa Șumudica. "L-am urmarit cu atentie pe Budescu in acest…

- George Weah, legenda a fotbalului african, a declarat, sambata, ca este increzator inaintea turului doi al alegerilor prezidentiale din Liberia, programat saptamana viitoare. Contracandidatul lui Weah la alegerile de marti este vicepresedintele Joseph Boakai. "Stiti ca am participat la competitii,…