Mirela Toc, funcționarul public din cadrul Primariei Timișoara aflat in conflict cu Nicolae Robu și cu alți șefi din instituție, a reușit sa se inscrie intr-un partid, in final. Va reamintim ca, in urma cu doua zile, Mirela Toc a anunțat pe pagina sa de Facebook, ca a trimis o cerere de adeziune in USR […] Articolul Refuzata de USR, angajata din Primaria Timișoara marginalizata de cei din instituție a fost acceptata in partidul lui Cioloș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .