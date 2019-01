Refuzat la ministerul Transporturilor, Mircea Drăghici îi transmite un mesaj președintelui Iohannis „Pacat, domnule Președinte Iohannis! Am fi avut amandoi ocazia sa intram in istorie! Dumneavoastra ați fi dat un semn de normalitate și ați fi aratat ca doriți sa colaborați, iar eu aș fi putut demonstra ca sunt un bun partener in proiectele pentru țara. Din pacate, ați ales altceva! Ați ales sa refuzați, fara nicio rațiune, fara nicio logica, fara sa faceți o analiza!”, a scris Mircea Draghici. Trezorierul PSD susține, totodata, ca Olguța Vasilescu impreuna cu el ar fi fost cei mai indreptațiți sa uneasca Piteștiul de Craiova printr-o autostrada, amandoi din pozițiile de ministru pentru care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

