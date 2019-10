Stiri pe aceeasi tema

- Fostul consilier al premierului Viorica Dancila, Ilan Laufer, ii transmite acesteia ca ar trebui sa-i ia in calcul, pentru funcția de comisar european, pe Roxana Manzatu și Victor Negrescu.Citește și: Rareș Bogdan: Coșmarul se va sfarși pe 10 octombrie! Am verificat personal semnaturile și…

- Ilan Laufer a informat-o pe Viorica Dancila ca demisioneaza din funcția de consilier onorific deoarece nu a fost invitat, in aceasta calitate, sa insoțeasca premierul la vizita in Statele Unite. Laufer spune ca șeful Executivului nu s-a intalnit cu el, in calitate de președinte al PSD SUA.„Ma…

- Ilan Laufer a informat-o pe Viorica Dancila ca demisioneaza din functia de consilier onorific deoarece nu a fost invitat, in aceasta calitate, sa insoteasca premierul la vizita in Statele Unite. Acesta afirma ca premierul nu s-a intalnit cu el, in calitate de președinte al PSD SUA. „Am aflat recent…

- Ilan Laufer a postat pe Facebook o scrisoare publica in care iși anunța demisia din PSD: ”Dragi prieteni, Ma aflu in Statele Unite ale Americii de mai bine de un an, acolo unde coordonez un program dedicat consolidarii relațiilor economice bilaterale dintre Romania și Statele Unite…

- "Mulțumesc celor peste 1,400,000 de romani care au semnat pentru susținerea candidaturii mele la Președinția Romaniei! Ma bucur sa am alaturi atația oameni, atația romani care cred, ca și mine, ca și noi, cei din PSD, ca Romania merita mai mult de la președintele ei. Avem acum șansa unui președinte…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, sustine ca "numirea Rovanei Plumb in functia de comisar european din partea Romaniei" reprezinta o reusita pentru tara noastra. "Numirea Rovanei Plumb in functia de comisar european din partea Romaniei este o reusita pentru tara noastra. Este…

- "Mi-am petrecut ultima zi de vara stand de vorba cu tinerii din PES activists Romania, la invitația prietenului Victor Negrescu și a echipei sale. M-am bucurat sa regasesc o sala plina pana la refuz de oameni dornici sa invețe, sa ințeleaga, sa educe, sa devina. Le-am vorbit despre cum politica…

- "Celebrarea Zilei Independentei Statelor Unite ale Americii imi ofera placuta ocazie de a evoca relatia stransa și dinamica pe care Romania o dezvolta cu unul dintre cei mai puternici aliați ai sai. Implementarea obiectivelor majore ale Parteneriatului Strategic bilateral raspunde interesului Romaniei…