- Directionati de armata siriana sprijinita de Rusia, rebeli din alte parti ale Ghoutei de Est parasesc in convoaie zonele controlate de insurgenti in nord-vest, conform acordurilor de retragere care restabilesc autoritatea presedintelui Bashar al-Assad.Gruparea Jaish al-Islam a declarat…

- Armata siriana pregateste lansarea unei operatiuni 'uriase' asupra orasului Douma, ultimul detinut de rebeli in regiunea Ghouta de Est, daca gruparea insurgenta Jaish al-Islam nu va fi de acord sa predea zona, transmite miercuri Reuters, citand un cotidian sirian proguvernamental. Directionati…

- Inaugurarea sistemului antibalistic al Aliantei Nord-Atlantice din Polonia va fi amânata doi ani, pâna în 2020, a anuntat joi seara Ministerul polonez al Apararii, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Daca unii deputați din Parlament au salutat inițiativa PD-ului despre eliminarea serviciului militar obligatoriu, alții s-au dat cu parerea ca e prea devreme ca Moldova sa treaca la o armata profesionista. De asemenea, unii sunt de parerea ca reformele in domeniul armatei trebuie anunțate de de ministrul…

- Conform intelegerii, care a fost mediata de Rusia, gruparea Ahrar al Sham, care controleaza localitatea asediata, a acceptat sa depuna armele, in schimbul asigurarii trecerii libere spre zone din Siria controlate de insurgenti. Luptatorii care raman pot beneficia de gratiere din partea autoritatilor,…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a anuntat, marti, ca 65% din suprafata provinciei siriene Ghouta Orientala este 'libera de teroristi', transmite agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de Reuters. Ministerul Apararii rus a declarat anterior ca numarul total al civililor,…

- Numarul total al civililor, majoritatea copii, care au fost evacuati de la inceputul operatiunii umanitare in enclava siriana Ghouta Orientala, din apropierea capitalei Damasc, a ajuns la 79.702, a anuntat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Ministerul a precizat intr-un…

- Ministrul de Externe al Greciei, Nikos Kotzias, a primit o scrisoare de amenintare care continea un glont, scrie Reuters, amintind ca oficialul elen este implicat in negocieri cu Macedonia pe tema numelui acestei tari. Nikos Kotzias a primit mai multe scrisori si telefoane de amenintare in ultimele…

- Mihai Fifor, a declarat miercuri, in contextul crizei generate de atacul neurotoxic, atribuit Rusiei, care l-a vizat pe un fost agent rus si pe fiica acestuia in oraselul britanic Salisbury, ca Rusia arata ca joaca extrem de agresiv.

- "Am avut intalnire cu ministrii apararii din tarile formatului B9. (...) Le-am spus care sunt opiniile mele in cateva teme importante pentru Romania. Din punctul si al nostru de vedere garantii ale securitatii noastre nationale sunt apartenenta la NATO, deci NATO si parteneriatul strategic cu Statele…

- "Romania se afla in al doilea an consecutiv in care are alocat procentul de 2% pentru Aparare, in 2017 din acest 2% Romania cheltuind in jur de 40% numai pentru cheltuielile de inzestrare a Armatei. Tehnic, in momentul de fata Romania indeplineste toate cele trei cerinte ale NATO, atat alocarea a…

- Intalnirea președintelui rus, Vladimir Putin, cu ministrul Apararii, Serghei Șoigu, și ministrul de externe Serghei Lavrov, dupa care a fost dat ordinul de retragere a trupelor din Siria, a generat o dezbatere curioasa in Internetul de limba rusa.

- Un convoi umanitar care a intrat vineri in provincia siriana Ghouta Orientala si-a descarcat toate camioanele cu ajutoare in Douma, principalul oras din enclava aflata sub controlul rebelilor, si s-a intors in teritoriul controlat de guvern, a anuntat Comitetul International al Crucii Rosii (CICR)…

- Armata rusa le-a propus marti rebelilor sirieni din Ghouta de Est o evacuare sub protectie din zona asediata de fortele siriene si aliatii lor, relateaza Reuters, conform news.ro.Ministerul rus al Apararii se declara pregatit, intr-un comunicat, sa garanteze transportul rebelilor si familiilor…

- Regimul sirian si Rusia poarta "responsabilitatea covarsitoare pentru suferinta umana sfasietoare" din Ghouta Orientala, au acuzat la unison premierul britanic Theresa May si presedintele american Donald Trump, a anuntat duminica Biroul premierului britanic, informeaza Reuters si AFP. Theresa May…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters. "Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat Soigu,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis joi sa imbunatateasca nivelul de trai al rusilor sa reduca de doua ori rata saraciei “inacceptabile” in cursul viitorului mandat de sase ani pe care ar urma sa-l castige la 18 martie, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Cu mai putin de doua saptamani inainte…

- Apar reacții dupa declarațiile bomba facute de Vladimir Putin! Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marti ca ajutorul umanitar va fi livrat in enclava siriana Ghouta Orientala folosind un "coridor umanitar" creat cu ajutorul Rusiei, relateaza Reuters. Lavrov a declarat in cadrul unei conferinte de presa comune la Moscova cu omologul…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat un armistitiu zilnic la periferia Damascului, incepand de marti, si crearea unui coridor umanitar pentru evacuarea civililor, anunta ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, citat de agentia RIA Novosti.

- Cele doua factiuni rebele importante din Ghouta de Est au salutat sambata rezolutia Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului pentru 30 de zile pe intreg teritoriul Siriei, pentru a permite trimiterea ajutorului umanitar si evacuarile medicale, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.…

- Emisarul special al Natiunilor Unite pentru Siria, Staffan de Mistura, si-a reinnoit vineri apelul pentru o incetare urgenta a bombardamentelor "groaznice" asupra Ghoutei de Est asediate si atacurilor nediscriminatorii cu mortiera asupra Damascului, informeaza Reuters. Incetarea focului trebuie…

- Forte siriene proguvernamentale au patruns, marti, in regiunea nord-vestica Afrin pentru a interveni in favoarea gruparii insurgente kurde YPG si au fost atacate de armata turca, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Combatanti proregim au intrat marti in enclava Afrin, regiune din nord-vestul Siriei unde armata turca a lansat in urma cu o luna o ofensiva impotriva unei militii kurde, aparand acum perspectiva unei escaladari mai ample, informeaza AFP si Reuters. "Fortele populare au intrat in districtul Afrin",…

- Starea de necesitate din Etiopia va dura 6 luni, timp in care este interzisa organizarea de proteste si publicarea de materiale care incita la violente, potrivit Reuters.Coalitia aflata la conducerea tarii, EPRDF, a votat in unanimitate decizia de declarare a starii de necesitate, a declarat…

- Ministrul mexican de interne, Alfonso Navarrete, si guvernatorul statului Oaxaca, Alejandro Murat, au supravietuit vineri noaptea prabusirii unui elicopter militar care mai avea doar 30 sau 40 de metri pana la aterizare in zona cea mai afectata de cutremurul de vineri, informeaza EFE si Reuters.…

- Mihai Fifor: in acest an va incepe achizitia bateriilor de coasta În acest an România va începe un nou program de înzestrare ce prevede achizitia unor baterii de artilerie de coasta, tehnica de lupta ce va fi produsa în tara noastra. Acest proiect…

- Armata americana a efectuat miercuri, din Hawaii, un test nereusit de doborare a unei rachete de exercitiu, a precizat un oficial american, pe fondul ingrijorarilor crescande privind programul balistic si nuclear dezvoltat de regimul nord-coreean, transmite Reuters.Oficialul, care a facut…

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Emisarul special al Natiunilor Unite pentru Siria, Staffan de Mistura, va conduce o comisie constitutionala ce va fi infiintata la conferinta de pace ce va avea loc la inceputul acestei saptamani la Soci, in Rusia, transmite Reuters, preluand o stire a agentiei ruse Interfax, care citeaza documente…

- Bilantul atentatului cu ambulanta-capcana, comis sambata in centrul Kabulului, a crescut la 103 morti si 235 de raniti, printre care se numara si multi politisti, a anuntat duminica ministrul de interne Wais Barmak, relateaza AFP, Reuters si dpa, scrie agerpres.ro.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a anuntat sambata ca il va trimite pe emisarul sau special pentru Siria, Staffan de Mistura, la congresul de pace ce va avea loc pe 29 si 30 ianuarie la Soci, in Rusia, in pofida boicotului declarat de opozitia siriana, transmite AFP. Secretarul…

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, "probabil si-a pierdut ratiunea", considera Ministerul rus al Apararii, pe fondul acuzatiilor privind presupuse planuri ruse de comitere a unor acte de sabotaj in Marea Britanie. "Probabil ca si-a pierdut ratiunea", a declarat Igor Konasenkov,…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu,…

- Operatiunea Turciei in regiunea Afrin din nordul Siriei, controlata de kurzi, a inceput "de facto" prin bombardamente transfrontaliere, dar niciun fel de trupe nu au intrat in Afrin, a declarat vineri ministrul apararii turc Nurettin Canikli, citat de Reuters. Intr-un interviu acordat…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Manecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters, citand…

- 'Avertizam conducerea turca ca daca initiaza operatiuni de lupta in regiunea Afrin, acesta va fi considerat un act de agresiune al armatei turce', a declarat ministrul de externe adjunct sirian Faisal Meqdad, potrivit unui comunicat difuzat de media siriene.'Fortele aeriene siriene de aparare…

- Suedia va face tot ceea ce va fi necesar si va recurge inclusiv la armata pentru a pune capat violentelor din ultima vreme, a declarat miercuri premierul suedez Stefan Lofven, transmite Reuters.In Suedia rata criminalitatii este relativ scazuta in raport cu situatia de pe plan international,…

- Emisarul special al ONU pentru Siria a afirmat miercuri ca a invitat guvernul sirian si opozitia la o reuniune speciala care va avea loc saptamana viitoare la Viena, in Austria, relateaza Reuters.Intr-un comunicat, Staffan de Mistura a afirmat ca intrevederea din 25-26 ianuarie se va axa pe…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita. Fondurile blocate…