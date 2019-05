Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Angelina Jolie, trimis special al Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati, face apel la sustinere pentru drepturile femeilor din Afganistan si cere o reprezentare mai buna a lor in guvernul afgan, scrie news.ro.Intr-o scrisoare publicata miercuri de Time,…

- Mii de iranieni si afgani s-au masat in ultimele zile la frontiera dintre Turcia si Grecia, in urma zvonurilor difuzate pe retele sociale conform carora autoritatile turce le vor permite sa treaca granita, transmite EFE, preluand presa locala de luni. In ultimele trei zile, fortele de…

- Sute de migranti si refugiati s-au adunat pe un camp din apropierea frontierei de nord a Greciei, iar guvernul de la Atena i-a amenintat vineri cu sanctiuni daca nu se intorc in tabere, relateaza Reuters. Grupuri mici de adulti si copii s-au adunat joi langa tabara de migranti de la Diavata, in apropierea…

- Cutremurul a avut loc la 14 kilometri adancime si epicentrul sau a fost in Golful Corint, la aproximativ 200 de kilometri nord-vest de capitala, a precizat Observatorul. "Situatia este sub control si o supraveghem. Sunt multe falii in Golful Corint", a precizat pentru televiziunea ERT seful…

- Tsipras a declarat ca a fost ”primit” de avioane turce de vanatoare, care au incalcat spatiul aerian elen, in timp ce venea luni pe insulita Agathonissi, la Marea Egee (est).Pilotul elicopterului a fost nevoit sa efectueze manevre la joasa altitudine, pana cand au sosit avioane elene de…

- Nava Maritima Hidrografica „Alexandru CATUNEANU” a acostat in portul Souda, din Insula Creta, Grecia, dupa un marș prin Marea Neagra, Marea Marmara și Marea Egee. Nava participa, in premiera, la exercițiul multinațional de lupta impotriva minelor “ARIADNE 19”, care se desfașoara, in perioada 14-25 martie…

- Nava Maritima Hidrografica "Alexandru CATUNEANU" a acostat in portul Souda, din Insula Creta, Grecia, dupa un mars prin Marea Neagra, Marea Marmara si Marea Egee. Nava participa, in premiera, la exercitiul multinational de lupta impotriva minelor ldquo;ARIADNE 19", care se desfasoara, in perioada 14…

- Paza de coasta a Greciei a anunțat, joi, ca o ambarcatiune cu migranti cu cel puțin 12 persoane la bord a naufragiat langa insula greaca Samos. In urma incidentului, cel putin trei persoane, dintre care doi copii. Cei doi copii au murit la scurt timp dupa ce au fost scosi din apa, iar trupul neinsufletit…