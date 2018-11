Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Natiunilor Unite a cerut vineri ca refugiatii care au fost trimisi de autoritatile australiene in Papua Noua Guinee si Nauru sa fie adusi inapoi in Australia pentru a evita 'noi tragedii', relateaza AFP. Pe contul sau de Twitter, Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati…

- In tabara descrisa in presa drept „un Guantanamo" sau „o capcana" pentru refugiati, oamenii sunt terorizati de violentele constante dintre cei de confesiuni sau etnii diferite, intre siiti si suniti, intre kurzi, arabi si afgani. „In timp ce pașești printre corturi, intalnești refugiați furioși, oameni…

- Insula greaca Lesbos, din estul Marii Egee, a fost privata joi de presa locala ca urmare a unei greve a jurnalistilor fata de violentele extremei drepte contra lor, pe fondul tensiunilor alimentate de prezenta in insula a peste 10.000 de migranti, transmite AFP. Greva de 24 de ore survine…

- Marea Mediterana a fost "mai ucigatoare ca oricand" pentru migranti in timpul primelor luni ale lui 2018, cu 1.600 de persoane care si-au pierdut viata in apele ei de la inceputul anului, potrivit unui raport al Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), publicat luni, informeaza AFP. In…

- "Exista pericolul sa asistam la evenimente tragice", a atras atentia primarul orasului Mytilini, Spyros Galinos, intr-o scrisoare pentru ministrul migratiei, Dimitris Vitsas, adaugand ca rabdarea populatiei "si-a atins limitele". Printre problemele cu care se confrunta localnicii din cauza venirii…

- Actrita australiana Cate Blanchett, ambasador al bunavointei pentru Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), a cerut marti Consiliului de Securitate al ONU sa depuna eforturi mai mari pentru a ii ajuta pe refugiatii Rohingya din Bangladesh si sa creeze conditii propice pentru…

- Mai multi copii imigranti au incearcat sa se sinucida intr-o tabara din insula greceasca Lesbos. Medicii voluntari spun ca acestia sunt traumatizati de conditiile ingrozitoare in care traiesc. BBC a realizat un reportaj in tabara de refugiați Moria, o aglomerare de maghernițe și corturi in care violența…

- In tabara de refugiați de pe insula Lesbos din Grecia condițiile sunt ingrozitoare, avand in vedere ca exista violența, supraaglomerare, condiții sanitare precare. In acest context, o organizație caritabila atrage atenția ca mai mulți copii de pana la 10 ani au incercat sa se sinucida. Vezi galeria…