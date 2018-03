Stiri pe aceeasi tema

- FIFA le-a trimis un mesaj clar elenilor dupa incidentele grave de la PAOK - AEK (detalii aici). "Luați masuri urgente intr-o situație de neconceput. Altfel, intervenim noi". Isteria greaca a ajuns principalul subiect al discuțiilor de la Zurich. FIFA vrea masuri dure, imediate. Avertizand deja Grecia,…

- Poliția a emis un mandat de arestare pe numele patronului lui PAOK Salonic, Ivan Savvidis, dupa ce a acesta a intrat cu pistolul pe teren, la sfarșitul meciului cu AEK Atena.Presa din Grecia noteaza ca arbitrul meciului PAOK Salonic - AEK Atena a scris in raportul de joc ca intalnirea a fost…

- Grecii vor ca Romania sa intervina pentru eliberarea celor doi militari eleni arestați in Turcia. Mihai Fifor, ministrul Apararii Națioanale, s-a intalnit, vineri, cu omologul sau al Greciei, Panos Kammenos, aflat in vizita in Romania. Cei doi au semnat un nou acord in domeniul apararii, iar ministrul…

- Razvan Lucescu, 49 de ani, este extrem de apreciat si ar putea prelua echipa nationala a Greciei. "Razvan Lucescu este cotat ca cel mai bun antrenor din Grecia. Cel care mi-a spus asta a lucrat cu mine, mi-a fost translator, si lucreaza in continuare in fotbalul din Grecia. El mi-a spus ca…

- DPD Romania, una dintre cele mai mari companii de curierat expres și coletarie de pe piata locala, a lansat Express Regional, un serviciu de livrare rapida de plicuri și colete door to door, oriunde in Bulgaria, Ungaria și Grecia. Prin DPD Express Regional, timpul de livrare va fi: 24-48h pentru Bulgaria,…

- Gruparea PAOK Salonic va contesta sanctiunile decise luni de Comisia de Disciplina a ligii din Grecia ca urmare a incidentele care au dus la nedisputarea partidei cu Olympiacos. Potrivit novasports.gr, presedintele clubului, Ivan Savvidis, care urma sa faca o deplasare in afara Greciei, si-a schimbat…

- De asemenea, Comisia de Disciplina a Ligii Profesioniste din Grecia a amendat clubul din nordul Greciei cu 30.000, iar PAOK va trebui sa joace doua meciuri pe teren propriu fara spectatori. PAOK are dreptul sa faca apel la decizia de luni. Comisia care a analizat cazul a considerat ca PAOK Salonic,…

- Dragorul maritim "Lt. Dimitrie Nicolescu", cu un echipaj alcatuit din 70 de militari, participa, in perioada 9 16 martie, la Exercitiul multinational ARIADNE 18, organizat de Fortele Navale Elene. Nava a plecat din portul Constanta luni, 5 martie, luand cap compas portul Patras din Grecia, unde se va…

- Procurorii din Ankara au emis, luni, 20 de mandate de arestare pe numele unor indivizi suspectati de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, iar 12 persoane au fost deja arestate de catre Politia turca, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Judecatorii Curtii de Apel Pitesti au dat luni 26 februarie sentinta in procesul lui Ionut Catalin Balan (40 de ani), zis „Ibrahim“, barbatul suspectat de terorism dupa ce s-ar fi radicalizat in Franta si ar fi aderat la gruparea terorista Statul Islamic. Acesta a fost condamnat la 3 ani de inchisoare…

- Un vehicul apartinand Consulatului Albaniei din orasul grec Salonic a fost incendiat luni, anunta Politia elena. Atacul a avut loc luni dimineata in centrul orasului Salonic, situat in nordul Greciei, potrivit Mediafax. Indivizi neidentificati au stropit cu benzina vehiculul stationat si…

- Irakul a extradat in Rusia patru femei si 27 de copii suspectati ca au legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, relateaza postul irakian Al-Sumaria, citat de site-ul agentiei Reuters, scrie mediafax.

- Parlamentul din Grecia a votat, joi dimineata, in favoarea formarii unei comisii de ancheta care sa investigheze politicienii, inclusiv fostii premieri, acuzati ca ar fi primit mita de la producatorul elvetian de medicamente Novartis, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Un cutremur de magnitudine 4,6 a avut loc in aceasta dimineata in Bulgaria, in apropiere de orasul Asenovgrad din sudul tarii. Seismul s-a petrecut in jurul orei 1:40, la o adancime de doar 10 kilometri, destul de aproape de suprafata. Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean, miscarea de pamant…

- O minora germana in varsta de 17 ani a fost condamnata luni de un tribunal din Bagdad la sase ani de inchisoare pentru apartenenta la gruparea jihadista Stat Islamic (SI) si intrare ilegala pe teritoriul Irakului, transmite AFP, citand o sursa judiciara. Adolescenta a primit cinci ani de inchisoare…

- Macedonia se asteapta sa ajunga la un compromis in vechea disputa cu Grecia legata de dreptul de folosire a unor nume istorice pana la summitul NATO din iulie, a declarat luni premierul macedonean, Zoran Zaev.

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Lamia, intr-un meci din etapa a XXII-a a campionatului Greciei.Golurile au fost marcate de Pelkas (56) si Mauricio (62), anunța News.ro. PAOK Salonic este lider in clasament,…

- Elena Udrea a plecat in Costa Rica. A aterizat pe aeroportul internațional San Juan pe 7 februarie, conform RISE Project . Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a tinut sa precizeze, in urma cu o saptamana, ca aceasta se afla in Grecia, dupa ce s-a vehiculat ca ar fi plecat in Costa Rica, unde se…

- Franța, Grecia, Spania și Portugalia vor primi circa 100 de milioane de euro. Uniunea Europeana va aloca aceste fonduri pentru restabilirea țarilor, in urma dezastrelor naturale din anul 2017. Comisia Europeana va aloca mai mult de 100 de milioane de euro Franței, Greciei, Spaniei și Portugaliei pentru…

- O noua ancheta jurnalistica semnata de Rise Project scoate la suprafața legatura pe care controversata Alina Bica o are cu un om de afaceri condamnat definitiv la doi ani de inchisoare. Fosta șefa DIICOT, acuzata intr-un dosar cu un prejudiciu de zeci de milioane de euro, iși traiește zilele in Costa…

- O amenintare clara la adresa Greciei si Ciprului a fost lansata astazi de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, cerandu-le celor doua tari "sa nu faca pasul gresit" in Mediterana de Est dupa intamplarea din zona economica exclusiva a Ciprului cand nave turcesti au impiedicat o nava italiana de foraj…

- Fostii prim-ministri Antonis Samaras si Panagiotis Pikrammenos, guvernatorul Bancii Nationale a Greciei si comisarul european pentru migratie sunt suspectati ca au primit mita de catre procurorii anti-coruptie greci care lucreaza impreuna cu autoritatile americane. Compania farmaceutica Novartis…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat, marti, ca incheierea operatiunilor de amploare impotriva retelei teroriste Stat Islamic nu inseamna ca SUA si aliatii sai si-au indeplinit obiectivul de a infrange definitiv gruparea jihadista, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- PAOK a invins-o clar pe teren propriu pe AEL Larissa, scor 3-0, intr-un meci din etapa a 21-a din campionatul Greciei. Vieirinha a deschis scorul pentru echipa lui Razvan Lucescu, in minutul 12. Cu 5 minute inainte de finalul primei parți, Fernado Varela, fostul fundaș de la FCSB, a majorat diferența.…

- Reteaua terorista internationala Al-Qaida ramane 'remarcabil de rezistenta' si mai periculoasa in anumite regiuni decat gruparea jihadista Stat Islamic (SI), care slabeste tot mai mult, releva un raport al ONU, consultat miercuri de AFP. Documentul, trimis Consiliului de Securitate…

- Compania greceasca de explorare petroliera Energean Oil & Gas a semnat un acord pentru un imprumut de 180 milioane dolari cu BERD si alte trei banci, dintre care doua din Romania, fondurile urmand sa fie folosite in primul rand pentru dezvoltarea campului petrolier Epsilon din afara tarmurilor Greciei,…

- Doi siiti au fost condamnati la moarte si alti 19 la inchisoare pe viata in Bahrein la finalul unui proces impotriva unei celule acuzate de atacuri teroriste, a anuntat agentia oficiala BNA preluata de France Presse si Reuters. In total, 58 de persoane au fost condamnate pentru apartenenta la aceasta…

- Cel putin cinci membri ai fortelor armate afgane au decedat, iar alti zece au fost raniti, in urma unui atac terorist, revendicat de reteaua Stat Islamic, care s-a produs luni dimineata la un punct de control aflat in apropierea principalei academii militare din Kabul, informeaza site-ul postului France…

- Eurogrupul a salutat progresele inregistrate de Grecia in implementarea reformelor, apreciind ca tara este in grafic pentru a iesi din ultimul acord de asistenta, care se incheie in august 2018, si de a se finanta de pe pietele de obligatiuni."Avem niste vesti bune", a afirmat noul sef…

- Cauți deja idei pentru urmatoarea vacanța? Informeaza-te și afla cum poți pleca in minunata Lefkada cu doar 180 lei, insoțit de o persoana draga. Ajutat de puțin noroc și parcurgand cațiva pași simpli, poți profita chiar tu de soarele Greciei.

- Vlad Morar a marcat pentru Panetolikos, in meciul cu Panionios. Este antrenat de un nume mare in Grecia. Panetolikos, locul 12 din 16 in prima liga din Grecia (retrogradeaza ultimele doua formații), a remizat, scor 1-1, in meciul de pe teren propriu cu Panionios grație reușitei lui Vlad Morar. Atacantul…

- Reprezentanti din Grecia si Macedonia vor discuta, miercuri, in cadrul ONU, in scopul rezolvarii disputei cu privire la denumirea fostei republici iugoslave, pe care Atena o considera o revendicare teritoriala a regiunii omonime din nordul Greciei, informeaza site-ul portului France24.

- Un cutremur moderat, cu magnitudinea 4,4, a fost resimtit luni seara in capitala Greciei, au anuntat specialisti si Observatorul national din Atena care initial informase ca magnitudinea a fost 4,2, relateaza AFP. Seismul s-a produs la o adancime de cinci kilometri, iar epicentrul sau…

- Un seism de suprafata cu magnitudinea de 4,3 grade pe scara Richter a avut loc luni seara in apropiere de Atena, fiind resimtit in capitala Greciei, insa deocamdata nu exista informatii despre eventuale victime ori daune materiale semnificative, informeaza site-ul cotidianului The Independent.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ziua de luni, 15 ianuarie 2018, controlorii de trafic aerian din Grecia au anunțat declanșarea unei greve, in intervalul orar 12:00 – 15:00. Pe cale de consecința,…

- Peste 20.000 de persoane au participat la proteste, care au fost in mare parte pasnice. Politia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de manifestanti care au incercat sa treaca de un baraj instalat in jurul cladirii Parlamentului.Demonstrantii au afisat pancarte cu mesajele…

- Prim-ministrul Republicii Macedonia vrea sa schimbe numele actual al țarii, din cauza conflictului cu autoritațile de la Atena, care dureaza de 25 de ani. Printre sugestiile luate in calcul pentru noua denumire a statului se numara: „Macedonia de Nord”, „Noua Macedonie” sau „Macedonia Vardarska”, dupa…

- Vaidas Kariniauskas va fi noul jucator al CSM CSU Oradea. Baschetbalistul originar din Lituania va semna un contract cu valabilitate pentru actualul sezon competițional. Cele doua parți au un acord de principiu, urmand ca actele sa fie parafate in momentul ajungerii jucatorului la Oradea, informeaza…

- Premierul grec Alexis Tsipras a afirmat luni ca Atena si Skopje ar putea sa-si rezolve in curand disputa in legatura cu denumirea pe care trebuie s-o poarte fosta republica iugoslava Macedonia, relateaza agentia DPA. ''Noi am deschis o fereastra (de oportunitate)'', a declarat…

- Misiune internationala incheiata cu succes: Echipajul navei MAI 1104, care a supravegheat frontierele Europei din Marea Egee, s-a intors acasa * Membrii echipajului navei maritime de patrulare MAI 1104 din cadrul Garzii de Coasta, care au participat la operatiunea "POSEIDON 2017", organizata de Agentia…

- Grecia doreste sa rezolve in acest an disputa in privinta numelui fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, miscare care ar putea debloca ambitia statului balcanic de a adera la Uniunea Europeana, noteaza Reuters. Atena a blocat incercarile Republicii Iugoslave de a adera la NATO si obiecteaza la aderarea…

- Un cutremur cu intensitatea de 4,6 grade a zguduit duminica dimineata Atena si zona centrala a Greciei, fara a produce victime sau pagube materiale, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Seismul s-a produs la 79 de kilometri vest de Atena la ora 06:02 (04:02 GMT), la o adancime de 5 kilometri,…

- Decizie ISTORICA in EUROPA: O țara iși schimba numele și renunța la o pretenție ce i-a blocat intrarea in UE și NATO Premierul Macedoniei a anunțat ca e gata sa renunțe la pretenția țarii sale ca e singura moștenitoare a tradiției lui Alexandru cel Mare, o concesie care ar putea ușura lunga disputa…

- O instanta din Houston, statul american Texas, l-a condamnat la 16 ani de inchisoare pe un refugiat irakian, in varsta de 25 de ani, care voia sa se alature retelei teroriste Stat Islamic si intentiona sa invete sa asambleze dispozitive explozive improvizate, relateaza site-ul postului France 24.

