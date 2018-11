Refugiat din Siria, condamnat în Germania pentru terorism. Atentat dejucat Conform acuzarii, sirianul arestat anul trecut si prezentat cu numele de Yamen A. dorea sa ucida sau sa raneasca in acest atentat cel putin 200 de persoane. El a fost retinut in timp ce incerca sa-si procure produse chimice pentru a-si confectiona TATP, un exploziv artizanal foarte instabil. Refugiatul sirian, venit in Germania pentru a nu fi inrolat in armata in tara sa, a negat ca ar fi planuit vreun atentat si a sustinut ca si-a pregatit explozivii pentru a pleca sa lupte impotriva regimului in Siria, versiune neacceptata de judecator, care a evidentiat ca acest sirian se radicalizase… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

