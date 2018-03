Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de angajati de la caile ferate si functionari francezi au marsaluit joi in toata tara pentru a-si apara statutul, primul mare test social pentru presedintele Emmanuel Macron, ales in luna mai a anului trecut, relateaza France Presse. "Peste 25.000 de persoane" au defilat la Paris in cadrul…

- Guvernul vrea sa aprobe printr-o ordonanta de Urgenta infiintarea unei comisii care se va ocupa de aderarea Romaniei la moneda euro. Presedintii comisiei vor fi premierul si seful Academiei Romane, in timp ce guvernatorul BNR va fi vicepresedinte, alaturi de un vicepremier.

- Reprezentantii Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industrie picheteaza, marti, intre orele 11:00 – 13:00, Ministerul Economiei, pe fondul nemultumirilor fata de Legea 232/2016, care reglementeaza industria de aparare, se arata intr-un comunicat FNSI, remis AGERPRES. Presedintele sindicatului, Ioan…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca atat Guvernul, cat si Ministerul Justitiei, vor cere Comisiei Europene clarificari in privinta listei de persoane aflate in diferite proceduri judiciare care s-ar regasi intr-un document MCV din 2012. Dragnea a sustinut ca PSD considera aceasta lista…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a anuntat joi ca va accepta oferta premierului Robert Fico de a demisiona si ca îi va da mandatul de a forma un nou guvern lui Peter Pellegrini, în prezent vicepremier, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca va anunta 'in zilele urmatoare' masurile pe care Parisul le va lua in cazul spionului rus otravit in sud-vestul Angliei, intrucat 'totul duce la convingerea' ca Rusia este 'responsabila', potrivit lui, informeaza France…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul indian Narendra Modi au inaugurat luni in nordul Indiei o centrala electrica solara construita cu sprijin din partea Frantei, scrie agerpres.ro.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, sambata, ca din decembrie 2016 coalitia PSD ALDE nu a avut zile simple, dar se afla pe drumul cel bun, informeaza Agerpres.ro. Va invit sa va amintiti un moment care nu a trecut de multa vreme, decembrie 2016. Vreau sa va duc aminte de tot circul…

- Reputatul regizor francez Laurent Cantet revine in cinematografele din Romania cu Atelierul / L’atelier, film care a avut premiera la festivalul de la Cannes de anul trecut, in sectiunea competitiva Un Certain Regard. Atelierul ruleaza, incepand de astazi, in 20 de cinematografe din 11 orașe din Romania.…

- Buzaul va avea la Congresul Extraordinar al PSD de la Sala Palatului una dintre cele mai numeroase delegații din țara. In delegație se vor afla pe langa parlamentari, președintele Consiliului Județean și cei doi vicepreședinți, primarii de municipii și viceprimarii, șefii de organizații, primari din…

- Vanessa Paradis a declarat deschisa cea de-a 43-a gala de decernare a premiilor Cesar, ce are loc la ora transmiterii acestor informatii in sala de spectacole Pleyel din Paris. In discursul ei, vedeta franceza i-a adus un omagiu emotionant actritei Jeanne Moreau, decedata in 2017 la varsta de 89…

- Marine Le Pen, liderul formatiunii de extrema-dreapta Frontul National, a fost inculpata dupa ce a postat pe Twitter imagini cu atrocitati comise de reteaua terorista Stat Islamic, fiind acuzata de distribuirea de mesaje violente care incita la terorism sau aduc atingere grava demnitatii umane.…

- Dupa ce a mangaiat-o pe bot pe „Haute”, vaca-vedeta a Salonului Agriculturii de la Paris, presedintele Frantei a adoptat o gaina rosie, sa aiba oua proaspete la palatul Elysee. Directorul general al fermei Loue, Yves de la Fouchardiere, a reusit o lovitura de imagine dupa ce i-a pus oratania in bratele…

- O retea care aducea imigranti ilegali din Sri Lanka in Marea Britanie, via Paris, cu plecare de pe aeroporturi din estul Frantei sau din Germania, a fost dezmembrata in cursul saptamanii trecute, a indicat luni o sursa din cadrul politiei franceze, transmite AFP. Dupa noua luni de ancheta, politia…

- Celebrul violonist de jazz de origine franceza Didier Lockwood a murit duminica in urma unei crize cardiace, la Paris, la varsta de 62 de ani, lasand un mare gol mare pe scena muzicala din Franta si din strainatate, informeaza luni AFP. “Sotia sa, cele trei fiice, familia, agentul, colaboratorii si…

- Presedintele brazilian Michel Temer a semnat vineri dupa-amiaza un decret in acest sens prin care armata va prelua controlul tuturor operatiunilor de securitate si asupra politiei. Este pentru prima data cand se ia o astfel de decizie dupa sfarsitul dictaturii militare, in 1985. "Crima…

- 'Vom lovi locul de unde se fac aceste transporturi sau acolo unde sunt organizate. Linia rosie va fi respectata', a afirmat presedintele francez, relateaza AFP. 'Dar astazi nu avem dovada, intr-o maniera stabilita de serviciile noastre secrete, ca arme chimice interzise de tratate sunt utilizate…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua in jurul datei de 24 aprilie o vizita de stat in Statele Unite ale Americii, prima de acest rang a unui lider strain sub mandatul lui Donald Trump, informeaza miercuri AFP, citand mai multe surse diplomatice. Presedintele Trump a decis la sfarsitul lui…

- Președintele francez Emmanuel Macron va efectua o vizita de stat in Statele Unite in luna aprilie. Vizita a fost anunțata de catre reprezentanții Casei Albe, scrie AFP. Ministrul de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat pentru televiziunea BFM ca vizita va avea loc in aprilie, iar surse diplomatice…

- Peste 700 de kilometri de ambuteiaje, autobuze retrase in garaje in perioada de varf a traficului si trenuri intarziate. Sunt efectele iernii care s-a instalat in jumatatea de nord al Frantei. Cea mai afectata este regiunea capitalei. Stratul de zapada nu depaseste cativa centimetri, dar este un fenomen…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat marti ca a primit, din partea ministrului ungar de Externe invitatia oficiala transmisa de premierul Viktor Orban, cei doi urmand sa se intalneasca in calitate de sefi de partide. "Am abordat cateva teme importante pentru Romania si Ungaria. Proiecte…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca DNA a refuzat sa-i dea o copie dosarului sau, in speța TelDrum, in format electronic, fiind nevoit sa il copieze doar in format pe hartie, iar acest lucru ar costa foarte mult, ”un miliard de lei”, pentru ca este format din…

- Compania petroliera Chevron va plati Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 USD, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligațiilor financiare prevazute de Legea petrolului, anunța Guvernul intr-un comunicat. Decizia aparține Curții…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri Turcia împotriva oricarei încercari de a invada Siria, în contextul ofensivei comune declansate de armata turca si aliatii sai arabi sirieni împotriva unei militii kurde în nord-vestul Siriei, relateaza AFP.…

- Parcul Zoologic din Paris, evacuat vineri dupa ce aproximativ cincizeci de maimute, majoritatea babuini, au scapat din custile lor, a anuntat sambata ca a recuperat toate animalele si se va redeschide la mijlocul zilei, informeaza Le Figaro. Trei exemplare care mai lipseau, doua femele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri, la Slatina, despre ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca "aproape niciunul nu e la locul lui" si ca au fost nominalizati pentru aceste functii "oameni care nu cunosc domeniul". El a opinat ca printre cauzele care au determinat nerealizarea obiectivelor…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, sa efectueze o vizita oficiala la Washington, dar Presedintia de la Paris nu a acceptat inca detaliile programului evenimentului, informeaza postul CNN si cotidianul Le Figaro. Vizita de stat a lui Emmanuel Macron…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat ieri „Cartea Neagra a guvernarii PSD” in care se arata ca din cele 724 de masuri asumate de Guvernul PSD-ALDE, coaliția majoritara a indeplinit complet doar 33.

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, sa efectueze o vizita de stat la Washington, dar Presedintia de la Paris nu a acceptat inca detaliile programului evenimentului, informeaza postul CNN si cotidianul Le Figaro.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca membrii partidului cercetati penal vor putea face parte din noul cabinet, mentionând ca PSD a decis sa-si faca Guvernul &"si nu alte institutii&".

- Tariceanu: Nu vor fi taxe si impozite noi; Formularul 600 trebuie modificat substantial Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Guvernul care va fi investit nu va introduce noi taxe si impozite și ca Formularul 600 trebuie modificat substantial, afirmand ca in termen de maxim…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca membrii partidului cercetati penal vor putea face parte din noul cabinet, mentionand ca PSD a decis sa-si faca Guvernul "si nu alte institutii". Intrebat dupa sedinta Comitetului Executiv National daca membrii PSD care sunt cercetati…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca, in urma unei discuții cu premierul Viorica Dancila, in prima ședința a noului cabinet, pe 31 ianuarie, Guvernul va adopta o ordonanța de urgența prin care sa se amane termenul de depunere al Forumularului 600.

- Tehnologia a intrat si-n biserica. Contributiile la cutia milei se fac, de azi, si cu cardul, scrie digi4.ro Sistemul a fost introdus deocamdata într-o singura parohie din Paris. La sfârsitul slujbei de duminica, printre cei prezenți în biserica a circulat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun…

- Liviu Dragnea nu va propune numele viitorului premier la ședinta de marți a Comitetului Executiv. Presedintele PSD recunoaste ca nu a avut mâna buna la precedentele nominalizari, astfel încât se bazeaza acum pe inspiratia colegilor. Dragnea sustine ca principalul repros adus…

- Sora a mai sustinut doua conferinte la TNB, iar acum, la varsta de 101 ani, a optat pentru o intalnire inedita. Conferinta va incepe cu proiectia, in premiera, a unui film, un portret-documentar cu o durata de 45 minute, urmata de un dialog cu publicul. Conferinta „101. Dialog cu Mihai Sora"…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care doreste sa revigoreze institutiile europene, s-a declarat vineri 'bucuros si multumit' de acordul convenit in Germania intre conservatori si social-democrati, care ar putea scoate Berlinul dintr-o indelungata incertitudine, relateaza AFP. …

- Sotia presedintelui Frantei este un veritabil pop-star in China. Dincolo de tinutele luxos-adolescentine pe care le-a purtat Prima Doamna de la Elysee, chinezii s-au imbulzit fascinati sa vada o sotie de sef de stat mai varstnica cu 25 de ani decat presedintele Emmanuel Macron. Cuplul Macron s-a intalnit…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri o 'serie de grave comploturi' impotriva Turciei, orchestrate de SUA, intr-o reactie la condamnarea miercuri la New York a unui bancher turc in cadrul unui proces cu privire la eludarea sanctiunilor americane impotriva Iranului, relateaza France…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6304 lei/euro, in scadere cu 0,23% fata de nivelul atins miercuri, in linie cu tendinta regionala. De asemenea, indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut…

- Ivanka Trump si sotul ei Jared Kushner au facut o intelegere atunci cand au venit la Washington sa lucreze la Casa Alba, si anume ca ”Prima Fiica” sa devina prima presedinta Statelor Unite, in cazul in care apare oportunitatea, potrivit unor fragmente din cartea lui Michael Wolff, dezvaluie The Guardian,…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila trucare a unor licitatii publice organizate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica pentru atribuirea lucrarilor de mentenanta/modernizare/retehnologizare a retelei electrice de transport.Citește…

- In PSD se discuta foarte intens despre o schimbare a strcuturii guvernamentale. Unele ministere vor fi comasate, dar apar și ministere noi. Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau a explicat ca se ia foarte serios varianta se fie inființat Ministerul Fondurilor Europene, care instituție de…

- "Astazi, putem anunta sfarsitul revoltei. Actiunile de securitate si vigilenta cetatenilor au condus la infrangerea inamicilor", a declarat generalul Mohammad Ali Jafari, citat de site-ul cotidianului Le Figaro."In cadrul acestor revolte, au avut loc proteste la care au participat cel mult…

- Adunarea Nationala si Bundestagul, camerele inferioare ale parlamentelor Frantei si Germaniei, urmeaza sa aprobe, la 22 ianuarie, cu ocazia marcarii a 55 de ani de la semnarea Tratatului de la Elysée, o rezolutie comuna care va defini perspectivele pentru un nou tratat între Paris si Berlin…

- Ministerul grec de Externe a respins, duminica, apelul Turciei in privinta deciziei de a acorda azil unui militar turc acuzat de Ankara de implicare in tentativa esuata de lovitura de stat din 2016. Sambata, Turcia a avertizat ca decizia Greciei submineaza relatiile dintre cele doua tari.…

- Separatistii catalani dispun de o majoritate absoluta de 70 de mandate dupa numararea a 52% din voturile exprimate in alegerile regionale de joi, relateaza Le Figaro. Presedintele separatist catalan destituit Carles Puidgemont spune ca ”Republica catalana” a invins in alegerile regionale din Catalonia,…

- Guvernul brazilian l-a declarat marti "persona non grata" pe insarcinatul cu afaceri al Venezuelei, Gerardo Antonio Delgado Maldonado, o masura de reciprocitate fata de aceeasi decizie luata de Adunarea Nationala Constituanta venezueleana in privinta ambasadorului Braziliei la Caracas, transmite…

- Emmanuel Macron respinge o eventuala recunoastere a Palestinei, subliniind ca un astfel de gest nu ar fi eficace, a subliniat presedintele Republicii in cadrul unei discutii cu Mahmud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, potrivit Rador care citeaza Le Figaro.