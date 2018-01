Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene vor obtine o mai mare libertate in a introduce o cota de TVA redusa sau chiar sa o elimine complet la anumite produse, potrivit unui proiect de lege consultat de Reuters, avand drept scop reformarea modului centralizat in care este stabilita Taxa pe Valoarea Adaugata…

- Uniunea Europeana declara razboi ambalajelor din plastic, ca parte a unui plan mai amplu de curatare a mediului european, incercand sa se asigure ca orice astfel de ambalaj va fi reutilizabil sau reciclabil pana in 2030. Mobilizat de decizia Chinei, care a interzis importul de deseuri reciclabile,…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marti, prima strategie la nivel european privind materialele plastice, iar Romania urmeaza sa interzica, din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire cu maner. În urma deciziei de marţi, toate ambalajele din plastic de pe piaţa…

- Bulgaria, care urmareste sa adopte moneda unica europeana euro, a realizat progrese reale in apropierea economiei sale de cea a tarilor din zona euro, dar inca mai are de lucru, a declarat vineri presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, transmite Reuters. Juncker, care s-a…

- Cetațenii europeni ar trebui sa aiba aceleași drepturi de rezidența in Marea Bitanie și in cei doi ani de tranziție, dupa declararea oficiala a Brexitului, au transmis celelalte 27 țari membre ale UE, scrie Reuters. Reducerea imigrației a fost principalul motiv pentru care 52% dintre britanici…

- Șeful executivului polonez urmeaza sa revina la Bruxelles in februarie pentru noi discutii pe acest subiect, informeaza agentiile PAP, EFE si DPA. 'I-am explicat (lui Juncker - n.red) ce inseamna pentru noi reformele in justitie', a spus Morawiecki in fata presei dupa discutia cu presedintele…

- Urmatorul buget pe termen lung al Uniunii Europene trebuie sa fie mai mare decat actualul 1% din PIB-ul UE, in ciuda pierderii unui contribuabil important, Marea Britanie, a declarat luni presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul agentiei Reuters.Citeste si: DEZVALUIRI…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins, marti, legea anticoruptie adoptata de Parlament in luna decembrie, precizand ca aceasta nu ar permite investigarea eficienta a retelelor de coruptie, scrie Reuters. In 1 ianuarie, Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza…

- Guvernul polonez intentioneaza sa discute in urmatoarele trei luni cu statele membre ale Uniunii Europene, ca raspuns la decizia Comisiei Europene de a declansa procedurile de sanctionare a Poloniei, a anuntat vineri ministrul polonez de Externe, Witold Waszczykowski, relateaza site-ul Radio Poland.

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel, ultimul număr…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel,…

- Premierul britanic Theresa May si-a exprimat joi sprijinul pentru Polonia, tara supusa criticilor din partea Uniunii Europene ca urmare a controversatelor legi privind reforma sistemului judiciar polonez, in opinia sa constitutia poloneza fiind o problema exclusiva a Varsoviei, relateaza Reuters.Comisia…

- Premierul britanic Theresa May si-a exprimat joi sprijinul pentru Polonia, tara supusa criticilor din partea Uniunii Europene ca urmare a controversatelor legi privind reforma sistemului judiciar polonez, in opinia sa constitutia poloneza fiind o problema exclusiva a Varsoviei, relateaza Reuters.…

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…

- Aceasta procedura este declansata atunci cand se constata ca un stat membru se afla in riscul de incalcare grava a valorilor UE si ea poate duce la sanctiuni contra tarii respective.''Executivul a ajuns astazi la concluzia ca exista un risc evident de incalcare grava a statului de drept…

- Reactia MT vine in urma informatiei potrivit careia Comisia Europeana a lansat, luni, o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un…

- Comisia Europeana a deschis luni o investigatie amanuntita asupra grupului suedez IKEA, cel mai mare distribuitor mondial de mobila, pe care il banuieste ca a beneficiat de avantaje fiscale incorecte din partea Olandei, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Executivul comunitar precizează că,…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat ca se asteapta la declansarea "saptamana viitoare" contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile in cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme judiciare, transmite AFP, preluata de Agerpres. Comisia Europeană…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a trimis marti o scrisoare liderilor statelor membre ale UE in care solicita sa se renunte la ideea stabilirii unor noi cote obligatorii de refugiati, care in opinia sa sunt 'ineficiente' si 'provoaca diviziuni' intre tarile blocului comunitar, initiativa…

- Comisarul european pentru agricultura și dezvoltare rurala, Phil Hogan, a anunțat direcțiile noi pe care le vor urma subvențiile agricole. El a facut public un document oficial cu o serie aspecte de care statele membre vor fi obligate sa țina seama la elaborarea și implementarea viitoarei Politici Agricole…

- Florin Citu, vicepresedinte PNL, este de parere ca bugetul pe anul viitor incalca Legea fundamentala a tarii si va atrage procedura de infringement din partea Comisiei Europene din cauza ignorarii recomandarilor referitoare la deficitul structural. Citu spune ca veniturile pentru anul viitor sunt supraestimate…

- Ministrii de Finante din zona euro (Eurogrup) vor respinge probabil propunerea Comisiei Europene vizand crearea unei functii de ministru european al Economiei si Finantelor, care ar cumula functiile de vicepresedinte al Comisiei si presedinte al Eurogrup, potrivit șefului acestuia, Jeroen Dijsselbloem…

- Premierul ceh desemnat Andrej Babis a afirmat ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa insiste asupra cehilor in legatura cu refuzul acestora de a primi solicitanți de azil deoarece aceasta ar putea duce la consolidarea partidelor extremiste din țara, relateaza Reuters. Comisia Europeana a decis…

- Lufthansa și-a consolidat luna trecuta poziția de lider pe piața aviației achiziționand parți importante din rivala Air Berlin, cu suma de 210 milioane de euro (249 milioane de dolari). Lufthansa intenționeaza sa foloseasca activele Air Berlin pentru a-și extinde rapid subsidiara low-cost…

- Un acord de liber-schimb intre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa modelul celui existent intre UE si Canada este singura optiune realista dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar in 2019, a declarat vineri negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Cancelarul german Angela Merkel nu a imbratisat joi propunerea liderului social-democratilor germani Martin Schulz ca pana in anul 2025 Uniunea Europeana sa devina un fel de "Statele Unite ale Europei", sefa guvernului de la Berlin estimand ca, inainte de a-si proiecta modele concrete, Uniunea Europeana…

- Șefa guvernului de la Berlin a estimat ca, inainte de a-și proiecta modele concrete, Uniunea Europeana trebuie sa fie 'eficienta', informeaza agenția EFE, potrivit Agerpres. Ea a fost intrebata de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj,…

- Angela Merkel se delimiteaza de propunerea lui Martin Schulz privind crearea Statelor Unite ale Europei. Cancelarul german a fost intrebat de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj, dupa ce Schulz a avansat respectiva propunere in timpul congresului…

- Comisia Europeana inca nu și-a finalizat strategia de extindere a Uniunii Europene catre Balcanii Occidentali, dar cu siguranța documentul se va concentra pe Serbia și Muntenegru, a anunțat miercuri executivul comunitar, citat de TANJUG.

- Comisia Europeana va propune miercuri o mai mare integrare a zonei euro care ar ajuta la unificarea intregii Uniunii Europene si nu doar a zonei unice, informeaza Reuters. Executivul comunitar va...

- Comisia Europeana va propune miercuri o mai mare integrare a zonei euro care ar ajuta la unificarea intregii Uniunii Europene si nu doar a zonei unice, informeaza Reuters. Executivul comunitar va...

- Pe 4 octombrie, Comisia Europeana a transmis Romaniei cinci decizii care includ doua scrisori de punere in intarziere si trei avize motivate in domenii ca piata unica digitala, mediu, mobilitate si transporturi. Termenul de conformare pentru evitarea unor litigii in aceste spete este 4 decembrie. In…

- Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, va prezenta un proiect de rezoluție care respinge recenta decizie a Parlamentului European (PE) ce impune o schema obligatorie de relocare de migranți fara o limita superioara tuturor țarilor membre ale Uniunii Europene, a anunțat luni liderul grupului…

- Liderii statelor Uniunii Europene au semnat vineri, la un summit organizat la Goteborg, o ”Proclamație privind Pilonul European al Drepturilor Sociale”, un set de 20 de ”drepturi sociale” elaborat intr-o incercare de a face UE mai atractiva pentru votanți și de a contracara sentimentele eurosceptice…

- Romania a reusit sa inchida pana acum 11 depozite cu deseuri neconforme România a reusit sa închida pâna acum 11 depozite cu deseuri neconforme din cele 68, iar pâna la finalul anului vor fi lichidate înca 3, a anuntat vicepriministrul Gratiela Gavrilescu la o…

- Președintele Consiliul European, Donald Tusk, a cerut statelor membre ale Uniunii Europene sa adopte rapid o schimbare a regulilor pentru a ajuta blocul comunitar in incercarea de a reglementa viitoarea conducta Nord Stream 2 a Rusiei, relateaza Reuters. Comisia Europeana propune o extindere…

- Uniunea Europeana, invitatul de onoare al Targului Internațional GAUDEAMUS Foto: Alexandru Dolea. În complexul ROMEXPO din Capitala îsi deschide portile, miercurea viitoare, Târgul International Gaudeamus - carte de învatatura, organizat de Radio România. La…

- Premierul britanic Theresa May se pregateste sa propuna alte pana la 20 de miliarde de lire sterline (peste 22,3 miliarde de euro) Uniunii Europene (UE), in contul ”facturii Brexitului”, dezvaluie in editia de joi tabloidul The Sun, scrie Reuters, conform news.ro.In cazul in care nu se inregistreaza…

- Drumul de ocolire a orașului Ungheni va fi dat în exploatare pâna la sfârșitul lunii noiembrie. „Noi pregatim un eveniment de lansare. Este cu siguranța ca se va întâmpla în luna noiembrie”, a declarat într-o conferința de presa Octavian Calmîc,…

- Comisia Europeana a deschis o ancheta impotriva Romaniei, mai precis asupra Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, relateaza Digi 24.Oficialii europeni vor sa afle de ce ANCOM nu a respectat calendarul de reducere a tarifelor de interconectare, reducere care ar fi…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader i-a prezentat prim-vicepresedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans ceea ce Ministerul Justitiei sustine ca este “stadiul procedurii interne si evolutiile in ceea ce priveste modificarea legilor justitiei “. “Cei doi oficiali au avut un schimb de opinii cu privire…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, și secretarul de stat Marieta Safta au avut marți, 7 noiembrie 2017, la Bruxelles, o intalnire bilaterala cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. La intalnire a participat și secretarul general adjunct al Comisiei Europene, responsabil de…

- Romania a ajuns pe penultimul loc in Topul European al Inovarii, doar Ucraina avand un scor mai rau decat țara noastra, arata datele Comisiei Europene. Romania este un inovator modest. Performanța a scazut cu 14,1% fața de media Uniunii Europene din 2010 și pana acum. Astfel, daca in 2010 inovația era…

- Romania a deviat, in ultimii cațiva ani, de la obiectivele bugetare pe termen mediu și este acum singurul stat membru al Uniunii Europene aflat intr-o procedura de deviere, a declarat vineri Valdis Dombrovskis, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru euro și dialog social, stabilitate…

- Comisia Europeana a afirmat ca nu are niciun nou comentariu de facut cu privire la Catalonia, dupa ce parlamentul regional catalan a declarat vineri independența de Spania, transmite Reuters. ''Nu avem nimic de adaugat la ceea ce am spus în conferința noastra de presa cotidiana'',…

- Ministerul Finanțelor Publice a solicitat Comisiei Europene in luna aprilie a acestui an, continuarea aplicarii masurii de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata care permite scutirea de la plata TVA a persoanelor impozabile cu o cifra…

- Comisia Europeana a aprobat solicitarea Romaniei, transmisa in luna aprilie a acestui an, de continuare a aplicarii masurii de derogare privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, care permite scutirea de la plata TVA a persoanelor impozabile cu o cifra de afaceri anuala care nu depașește…