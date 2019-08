Victor Ponta a reacționat in direct la Romania TV dupa ce in spațiul public au aparut informații cum ca mai mulți parlamentari PSD ar dori sa treaca la PRO Romania. Președintele partidului a clarificat situația și a afirmat din nou ca este nevoie de o reforma in Guvern.

”In Parlament conteaza marimea grupurilor parlamentare. La PRO Romania deputați și senatori sunt 30. Probabil ca mai vin cațiva colegi alaturi de noi, dar in niciun caz nu o sa fim cel mai mare grup. Ceea ce știu este ca am spus un lucru cu care, inițial, și doamna Dancila era de acord. Domnul Tariceanu a fost tot timpul…