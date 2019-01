Reformă ANAF. Alex Coita: Una dintre marile vulenarbilități ale statului "Din punctul meu de vedere, ANAF este una dintre marile vulnerabilitati ale statului roman. E ca in mecanica. Daca Romania este o masina si economia reala, firmele sunt cele care au tractiunea principala. ANAF este cureaua aceea care distribuie tractiunea si la rotile din spate, reprezentate de stat, care trebuie sa vina din urma si sa se asigure ca economia Romaniei circula in anumiti parametrii si nu derapeaza. Este in regula sa functionezi numai pe baza puntii fața, pe economia reala si este normal. Insa ce faci daca ai gheata pe jos? Cum ar putea fi anul acesta sau anul viitor. Acest lucru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

