- Deputatul PNL Dumitru Oprea ii solicita Ministrului Comunicatiilor si Societatii Informationale, Petru Bogdan Cojocaru, sa prezinte o analiza privind situatia infrastructurii IT din sistemul public, in conditiile in care, in dauna contribuabilului, institutii precum ANAF, continua sa foloseasca pixul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul intalnirii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNJR), ca principalul element al Codului finantelor publice va fi formula de echilibrare a bugetelor locale, astfel ca in acest an 100% din impozitul pe venit sa ajunga la bugetele locale.

- Remus Borza, deputat independent, a declarat in plenul Parlamentului ca indemnizatia de 9.000 de lei pe care parlamentarii o primesc este "decenta". El mai spune ca alesii nu pot veni "desculti" la serviciu si ca "un demnitar prost platit este vulnerabil la prostie si la coruptie".…

- "Si alaltaieri, cand am discutat pe motiunea simpla pe munca am vorbit despre ipocrizia si populismul unor colegi. Ce ipocrizie e mai mare decat sa votezi impotriva propriilor indemnizatii si sa te calci pe picioare la casierie ca sa le incasezi? Nu am vazut niciun semnatar din cei 52 pe motiunea…

- Piata marfurilor din Romania a fost caracterizata drept una imatura la nivelul autoritatilor publice si ne este dificil sa intelegem de ce nu se investeste in capacitatile locale, fie ele publice sau private, sustine Gabriel Purice, presedinte-director General al Bursei Romane de Marfuri (BRM), intr-un…

- "(...)Unul din principalele mele obiective, conform programului de guvernare, este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban si mediul rural cu cel putin 15% pana in 2020. Stiu ca nu este timp pentru felicitari si, din acest motiv, astazi, am venit insotita de o echipa de ministri pentru a…

- In contextul denunțurilor ”voluntare” ale lui Vlad Cosma, la DNA Ploiești, Remus Borza a vorbit despre tradare și denunț in Romania. Acesta a aratat ca, din pacate, in Romania, tradarea a devenit o virtute. Borza a facut o paralela cu situația moldovenilor, precizand diferențele. „Am constatat…

- Deputatul Victor Paul Dobre, vicepresedinte la nivel regional al PNL, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca are un proiect pentru modificarea administratiei publice, atat la nivel central, cat si local, spunand ca aceasta a fost creata la mijlocul anilor ’60 si…

- Datoria publica externa a Romaniei a crescut cu peste 1,2 miliarde euro și a ajuns in prezent la 33,53 miliarde de euro, potrivit ultimelor date facute publice de Banca Naționala a Romaniei (BNR). Potrivit datelor facute publice marți de BNR , la finalul anului 2016, datoria publica externa a Romaniei…

- PNL și PMP au atacat la CCR legea pentru inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic Rakoczi Ferenc din Targu Mureș. Partidele susțin ca legea incalca principiul separației puterilor in stat și cel al autonomiei locale. PNL și PMP au atacat la CCR legea pentru inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic…

- Deputatul independent Remus Borza, in studioul DCNews, la emisiunea ”Borza Analytica”, a vorbit despre acest subiect și a atras un semnal de alarma. "Acum este mare caz..., mare știre..., breaking news... ca “nesimțiți aștia de parlamentari, parveniții aștia... și-au tras 800 de lei la salariu”.…

- Curtea Consitututionala a Romaniei (CCR) a decis, miercuri, sa admita obiecția de neconstituționalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis si a declarat neconstitutionala legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. Potrivit unui comunicat al CCR, obiectia…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe “arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania”.Cutremurul…

- Luni, 5 februarie, conducerea administratiei publice locale a municipiului Baia Mare a dispus efectuarea unei ample verificari inopinate a prezentei in toate structurile componente ale autoritatii locale, respectiv Executivul Primariei, Serviciul Public de Asistenta Sociala, Serviciul Public Ambient…

- Remus Borza e de parere ca primarul general al capitalei are mai multe atuuri in fața lui Dragnea. Astfel, Firea ar avea șanse mai mari sa candideze impotriva lui Iohannis, la alegerile prezidențiale din 2019. „In cel mai rau caz, PSD-ul e staționar. Exista sondaje care arata chiar un plus…

- Intrebata daca are ceva de reproșat președintelui PSD, Liviu Dragnea, care ar fi luat decizia schimbarii sale, Ecaterina Andronescu a raspuns: "M-aș fi așteptat sa o explice". In plus, Ecaterina Andronescu nu a fost susținuta, din punct de vedere politic, pentru a ocupa funcția de ministru…

- Va prezentam integral textul publicat de Remus Borza pe blogul personal: „Toți cetațenii sunt egali in fața legii. Nimeni nu este mai presus de lege. Așa scrie la Constituție și tot așa iși incheie, apoteotic, fiecare comunicare reprezentantul SUA la București, atunci cand ne da lecții de…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a declarat luni, in plenul Parlamentului, ca anul trecut reforma in Justitie a avut "jumatati de masura" si si-a exprimat speranta ca ministrul Tudorel Toader sa adopte "o politica a pasilor fermi". "ALDE are asteptari (de la Guvernul Dancila - n.r.). Anul…

- Ministrul propus pentru portofoliul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, la finalul audierilor din comisiile reunite ale Parlamentului, ca este o sustinatoare a Legilor justitiei si ca acestea trebuie sa fie in concordanta cu deciziile Curtii Constitutionale. "Sunt convinsa…

- "Legile sunt perfect compatibile cu recomandarile Comisiei de la Venetia, cu practicile europene in domeniu, nu exista niciun fel de exagerari asa incat imi imaginez ca pana la urma va prevala buna credinta din partea tuturor. (...) N-aveti nicio indoiala, o vom face si noi, la fel, in intalniri…

- Unul dintre subiectele care apare constant pe agenda publica din Romania ultimilor ani este nevoia unei reforme de substanta a administratiei publice centrale si locale. Intr-o lume aflata intr-o continua schimbare, administratia din Romania nu este nici pe departe adaptata nevoilor economice sau…

- Aceasta este concluzia deputatului independent Remus Borza, cunoscut drept salvatorul Hidroelectrica, in prima ediție a emisiunii "Borza Analytica", de la DC News. [citeste si] "Desemnand premierul mult dorit de Liviu Dragnea, Klaus Iohannis lasa PSD-ul fara muniție. De azi incolo,…

- Instituția-cheie a democrației, cea mai slaba incredere ”A fost, la inceputul anului, un sondaj IRES vizavi de ceea ce cred romanii cu privire la direcția in care se indreapta Romania. Trei din patru romani considera ca intr-o direcție proasta. Asta știam, nu e o noutate, dar daca ne uitam…

- Remus Borza s-a intors miercuri din Africa de Sud, dupa cum a precizat in cadrul emisiunii menționate. Acesta a spus ca in Romania nu exista autostrazile pe care Zimbabwe le are. "M-am intors ieri din Africa de Sud, din Zimbabwe și Botswana. Noi n-avem autostrazile pe care le are Zimbabwe.…

- Acesta s-a referit la faptul ca Ludovic Orban, liderul PNL, și Dan Barna, liderul USR, au mers la Palatul Cotroceni, in cadrul consultarilor cu Klaus Iohannis, cu varianta alegerilor anticipate. Remus Borza a declarat ca, daca aceasta criza s-ar fi prelungit și am fi ajuns la alegeri anticipate,…

- Emisiunea se numește ”Borza Analytica”. Deputatul independent Remus Borza, cunoscut drept salvatorul Hidroelectrica, va analiza evoluțiile politice, economice, sociale din Romania, impreuna cu jurnaliștii DCNews, Val Vilcu și Bogdan Chirieac. Emisiunea va putea fi urmarita pe site-ul DCNews…

- Flaviu Balan: TSD Maramureș considera benefice masurile luate de Guvern pentru tinerii dezavantajați Guvernul Romaniei a adoptat un proiect de lege prin care autoritațile publice locale vor aloca un procent de 5% din totalul posturilor tinerilor care se afla in sistemul de protecție, provin din acesta…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, anunta Administratia Prezidentiala. Seful statului arata ca…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 11 ianuarie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. Va prezentam textul integral al cererii:Domnului…

- Congresul Autoritaților Locale din Moldova (CALM) le-a inaintat un demers premierului și președintelui Parlamentului prin care solicita majorarea salariilor pentru angajații administrației publice locale, noteaza NOI.md. Reprezentanții Congresului au atras atenția asupra „situației discriminatorii,…

- Administrația publica locala va fi o reforma fundamentala. Declarația a fost facuta de catre prim-ministrul Pavel Filip in cadrul unui interviu pentru Publika.md. Oficialul a precizat ca schimbarile in administrația publica locala sint de fapt o continuitate a reformei Guvernului care a avut loc in…

- Deputatul PLDM Grigore Cobzac se intreaba de ce acum o saptamana a fost aprobat bugetul Parlamentului pentru anul 2018, care este in creștere cu 17 milioane de lei fața de 2017, daca astazi Andrian Candu a anunțat reforma Parlamentului, ce promite economii de 30-35 milioane de lei.

- Prime brute subscrise – asigurari generale + asigurari de viata Primele brute subscrise aferente asigurarilor generale (AG) au atins, in primele noua luni ale anului, 5,78 miliarde lei, in creștere cu 1% fața de intervalul similar al anului trecut, iar primele brute subscrise aferente asigurarilor de…

- ”Creșterea PIB-ului nu a fost neaparat preponderent pe consum, dar ocupa locul doi in creștere. (...) Toata aceasta creștere a consumului s-a dus pe importuri. Noi greșim fundamental pe doi indicatori macroeconomici: pe deficite. Este contraproductiv in perioadele de creștere economica sa facem deficite…

- In aceasta saptamana este programata dezbaterea și aprobarea in Parlament a bugetului pe anul 2018. Ne vom confrunta, și in acest an, cu aceeași situație din anul 2017: consumam mai mult, importam mai mult, imprumutam mai mult și nu construim nimic! Cea mai mare problema a bugetului este determinata…

- ”Mi-e greu sa judec un coleg, dar cred ca ce s-a intamplat la Camera Deputatilor nu face cinste parlamentarilor USR pentru modul cum s-au comportat. Totusi, un parlamentar trebuie sa aiba decenta, ca e trimis in Parlament pentru a respecta procedurile democratice parlamentare...”, a declarat Niculae…

- "Parlamentul are menirea de a legifera, de o maniera vizionara si asumata care sunt atributiile, competentele si prerogativele fiecarei puteri, autoritati sau instutii a statului. Parlamentul trebuie sa elaboreze legislatia primara pentru reforma marilor sisteme publice: administratie, sanatate,…

- Guvernul a adoptat miercuri proiectul de buget pe 2018, acesta bazandu-se pe o creștere economica de 5,5%, o inflație de 3,1% și un deficit sub 3% din Produsul Intern Brut (PIB) . Salariul minim va urca cu 9%, pensiile vor crește cu 10%, iar pensia minima cu 23%. Anul viitor va fi primul in care economia…

- In Republica Moldova, reforma administrației publice locale va fi intensificata. Astfel, Consiliul national pentru reforma administratiei publice va prelua functiile Comisiei paritare pentru descentralizare. Acest fapt a fost menționat in cadrul unei ședințe a Consiliului, prezidate de premierul Pavel…

- Premierul Pavel Filip a prezidat astazi sedinta Consiliului national pentru reforma administratiei publice, la care au participat membri ai Guvernului, ai Parlamentului si reprezentanti ai partenerilor de dezvoltare.

- Remus Borza spune ce l-a determinat sa intre in politica și de ce disputele dintre președintele țarii și premier au devenit ceva obișnuit, indiferent de numele lor. "Nu este suficient sa fii doar critic la adresa sistemului daca nu incerci sa și il schimbi. Ori un sistem nu poate fi reformat…

- Municipiul Ramnicu Valcea este membru al Asociației Municipiilor din Romania (AMR), Asociație constituita in vederea promovarii și protejarii intereselor comune ale autoritaților administrației publice locale, pentru soluționarea și gestionarea nevoilor publice in numele și pentru interesul colectivitaților…