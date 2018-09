Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, precizeaza ca va spune "DA" la referendumul din 6 - 7 septembrie, adaugand ca familia reprezinta "legatura cu trecutul si puntea catre viitor", informeaza...

- Referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie se va desfasura in zilele de 6 si 7 octombrie 2018. Intrebarea adresata alegatorilor va fi „Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?”,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Senatorul PSD de Dambovita Titus Corlatean a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca sunt multe manipulari legate de referendumul din 6-7 octombrie, referendum care nu se refera la redefinirea familiei, ci la definitia legala, constitutionala a casatoriei, potrivit Agerpres.…

- Ludovic Orban, președintele PNL, susține va vota la referendumul pentru redefinirea familiei.Intrebat daca va vota la referendum, liderul PNL a raspuns: "Sigur ca da". Orban nu a precizat care va fi votul sau.Citește și Iohannis anunța provocarile migrației: E nevoie de mai mult,…

- Referendului anunțat pentru redefinirea familiei in Constitutie a starnit multa valva in Romania și, dupa zile bune de așteptare, s-a aflat care va fi intrebarea scrisa pe buletinul de vot și la care romanii trebuie sa raspunda. ASTA este intrebarea de la referendumul pentru redefinirea familiei la…

- Referendumul privind redefinirea familiei va avea loc timp de doua zile. Referendumul se va desfașura pe 6 si 7 octombrie, intre orele 7,00 si 21,00. Guvernul a aprobat intr-o sedinta extraordinara marti actele normative necesare pentru organizarea si desfasurarea scrutinului popular. Intrebarea care…

- Senatul a adoptat marți, in calitate de camera decizionala, inițiativa cetațeneasca de revizuire a Constituției in sensul redefinirii familiei drept casatoria dintre un barbat și o femeie. S-au inregistrat 107 voturi ”pentru”, 13 voturi ”impotriva” 7 și...