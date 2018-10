Referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție, care a avut loc pe 6 și 7 octombrie, a eșuat. Prezența la vot a fost sub 30 %. Potrivit Legii 3/2000, pentru ca referendumul national pentru modificarea Constitutiei, in sensul redefinirii familiei, sa fie valabil, este necesara o prezenta la vot de cel putin 30% din persoanele inscrise […] The post Referendumul pentru redefinirea familiei a eșuat! Prezența la vot, 20,41 % appeared first on Cancan.ro .