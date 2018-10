Stiri pe aceeasi tema

- Referendumul de modificare a Constitutiei se desfasoara timp de doua zile, pe 6 si 7 octombrie, adica sambata si duminica. Sectiile de votare sunt deschise, in ambele zile, intre 7 si 21. Puteti vota și daca nu va aflati in localitatea de domiciliu, la orice sectie de votare, si veti fi inscris pe listele…

- Sambata și duminica, teleormanenii sunt așteptați la urne/ Eugen Pirvulescu:”PNL are reprezentanți in toate secțiile de votare” in Politic / on 05/10/2018 at 16:07 / Teleormanenii cu drept de vot sunt așteptați la urne, la finalul acestei saptamani,la referendumul pentru redefinirea familiei…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat miercuri ca toate sectiile de votare de la referendumul din 6-7 octombrie se vor afla sub protectia angajatilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI). “Eu pot sa va asigur ca nicio sectie de votare organizata pentru referendumul din 6-7 octombrie…

- Romanii din diaspora vor vota in 378 de secții de votare la Referendumul pentru familie. Ministerul Afacerilor Externe a organizat secțiile de votare in țarile cu cei mai mulți romani, pornind de la numarul conaționalilor stabiliți acolo. Romanii vor vota la Referendumul pentru familie la misiunile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1874/2018, a fost stabilita lista cu sediile sectiilor de votare din strainatate la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018.MAE va organiza 377 de sectii de votare…

- Sambata și duminica, pe 6 si 7 octombrie 2018, are loc referendumul național pentru revizuirea Constituției, care vizeaza definirea familiei. La Gherla se inființeaza pentru votanți un numar de 16 secții de votare, inclusiv la Baița, Hașdate și Silivaș. Potrivit listelor electorale, la Gherla sunt 19.225…

- Autoritatile locale si judetene au intrat in linie dreapta cu pregatirile pentru referendumul care va avea loc peste doua saptamani. Autoritatea Electorala Permanenta a stabilit deja care este numarul de alegatori cu drept de vot, iar primariile identifica spatiile in care pot fi organizate sectiile…

- Sectiile de votare au fost deschise miercuri in Pakistan pentru alegeri parlamentare care vor avea loc in conditii de inalta securitate, dupa o campanie tensionata, marcata de atentate si acuzatii de interventie a armatei, relateaza AFP, preloata de agerpres. Circa 106 milioane de alegatori,…