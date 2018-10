Stiri pe aceeasi tema

- Referendum pentru modificarea Constitutiei. "Sunt cateva exceptii pentru ca presedintii unor sectii de votare nu au preluat materialele sau nu au ajuns la sectia de vot, in sectorul 3 al Capitalei. La o sectie din Teleorman va fi desemnat al presedinte, deoarece presedintele desemnat initial a avut…

- Așadar la intrebarea: ”Va fi cvorum?”, oamenii au votat astfel: DA 56,85% (9613) NU 43,15% (7295). Votul reprezinta opinia cititorilor DCNews. Oricine acceseaza site-ul poate vota. Nu este un eșantion reprezentativ pentru populația generala. Intrebarea la care…

- Romanii sunt chemati sa raspunda cu 'Da' sau 'Nu' la intrebarea: 'Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?'. Potrivit Legii 3/2000, pentru ca referendumul national sa fie valabil, este necesara o prezenta la urne a cel putin 30% dintre persoanele…

- Sectiile de votare s-au deschis sambata, la ora 7,00, peste 18.000.000 de alegatori fiind asteptati la urne, pana la ora 21,00, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei in sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie. Romanii sunt chemati…

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a anuntat joi, in sedinta organizata la MAI pentru organizarea referendumului, ca au fost tiparite 21.099.107 de buletine de vot si au fost confectionate 95.570 de stampile cu mentiunea „VOTAT” si peste 19,4 milioane de timbre autocolante pentru referendumul…

- In judetul Arad au fost stabilite 437 de sectii de votare, iar presedintii acestora au fost desemnati prin tragere la sorti in 26 septembrie, insa de a doua zi au inceput sa fie depuse la Biroul Electoral Judetean cereri de retragere. Reprezentantii BEJ Arad au declarat, pentru News.ro, ca…

- REFERENDUM FAMILIE. Plenul Senatului, in calitate de for decizional, a adoptat in 11 septembrie proiectul legislativ care isi propune revizuirea articolului 48 din Constitutie, in sensul ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, si nu intre soti, asa cum este in prezent. “Familia…