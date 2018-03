Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PSD, Paul Stanescu, a explicat, cu privire la referendumul cerut de Coaliția pentru Familie, ca acesta ar putea avea loc in luna mai a acestui an. Referendumul prevede modificarea Constituției, in așa fel incat sa se defineasca familia ca fiind formata din femeie și barbat.

- Social-democrații discuta, luni, despre organizarea referendumului pentru familie, in cadrul Biroului Permanent National la PSD, care are loc la Palatul Parlamentului. Inițiativa cetațeneasca privind redefinirea familiei ca uniune intre barbat și femeie este blocata la Senat, in acest moment. Intrebat,…

- Vicepremierul Paul Stanescu a anunțat ca in mai ”ar trebui” sa aiba loc un referendum pentru modificarea Constituției privind definirea casatoriei ca fiind intre un barbat și o femeie. Coalitia pentru Familie a depus, in urma cu doi ani, la Parlament, o initiativa de modificare a articolului 48 din…

- Organizarea referendumului pentru familie este una dintre temele ce vor fi abordate luni in cadrul Biroului Permanent National la PSD, care are loc la Palatul Parlamentului. Intrebat, inaintea sedintei, daca se va discuta despre referendumul pentru familie, presedintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Vicepreședintele PSD și vicepremier, Paul Stanescu, a explicat ca in luna mai a acestui an am putea avea referendumul cerut de Coaliția pentru Familie, cel in care trebuie sa se modifice Constituția, in așa fel incat sa se defineasca familia ca fiind formata din femeie și barbat.Intrebat cand…

- STIRIPESURSE.RO va informa ca in interiorul coaliției PSD-ALDE nervii sunt intinși la maxim, din cauza ambițiilor prezidențiale ale lui Calin Popescu Tariceanu. Un sondaj dat publicitații de ALDE, in județul Gorj, arata ca Tariceanu este mult mai bine plasat decat Liviu Dragnea pentru o candidatura…

- STIRIPESURSE.RO a publicat un plan al celor de la ALDE, care incearca sa-l impinga pe Calin Popescu Tariceanu in calitatea de prezidențiabil al coaliției de guvernare. Totul a plecat de la un sondaj prezentat de filiala ALDE de la Dolj, sondaj din care rezulta ca Tariceanu este mai bine plasat decat…

- Reprezentanții coaliției de guvernare au precizat ca in luna mai va fi organizat referendumul privind definirea termenului de familie din Constituția Romaniei. Astfel, romanii vor decide daca sunt de acord ca prin familie sa se ințeleaga și legatura dintre doi barbați sau doua femei. Liviu Dragnea…

- La doi ani de la momentul in care Coalitia pentru Familie a depus la Parlament o initiativa de modificare a articolului 48 din Constitutie, dorinta celor trei milioane de romani care au semnat initiativa se va implini. Coalitia PSD-ALDE a decis ca referendumul pentru familie sa fie organizat in luna…

- Organizatia PSD Pitesti a decis joi seara, prin vot, sa-i retraga sprijinul politic parlamentarului Catalin Radulescu, dupa ce „deputatul AKM“ l-a criticat pe Liviu Dragnea pentru modul in care a organizat Congresul PSD.

- Partidele din coalitia de guvernamant din Germania au semnat luni acordul care deschide calea formarii unui nou guvern condus de cancelarul Angela Merkel, punand astfel capat unui blocaj politic care a durat sase luni, informeaza DPA. Documentul de 177 de pagini a fost semnat de Merkel…

- Cozmin Gușa a facut o analiza in trei puncte a Congresului PSD. Consultatul politic considera ca Liviu Dragnea și-a fixat deja urmatoarea ținta pe termen scurt dupa legile justiției, și anume executarea SRI-ului și a șefului acestei instituții. Gușa mai spune ca in cele din urma și președintele Iohannis…

- Gabriel Oprea sustine ca Liviu Dragnea a ajuns presedintele PSD "si cu ajutorul" sau si "sprijinul UNPR". "Am apreciat faptul ca domnul Dragnea m-a numit camarad, intr-o declaratie referitoare la vecinul meu de cartier, Codrin Stefanescu. Sigur ca ma numeste camarad! Au existat multe momente…

- Cristian Diaconescu a vorbit, in contextul criticilor aduse de europarlamentarul socialist Ana Gomes Vioricai Dancila și lui Liviu Dragnea, și despre legile justiției. Fostul ministru al justiției a spus ca niciun politician reprezentativ european nu a laudat coaliția PSD-ALDE.„Știți ce mi…

- Europarlamentarul socialist, Ana Gomes, iși face praf colegii de familie politica din Romania. Dupa atacul la Viorica Dancila, Ana Gomes susține ca Liviu Dragnea este un fals socialist ”care a fost condamnat pentru corupție” și care iși pune partidul impotriva justiției. Citește și: Europarlamentar…

- La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au fost lansate programele de prevenire pentru anul 2018, respectiv Programul de prevenire a delincvenței juvenile și victimizarii minorului, Programul de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului și Programul de prevenire a violenței in familie.…

- "Coalitia pentru Familie si Platforma civica pentru drepturi si libertati impreuna denunta atacul incalificabil la adresa milioanelor de romani care indraznesc sa invoce drepturi constitutionale, altele decat acelea care sunt pe agenda ideologica a corectitudinii politice desfasurata de activisti ultraradicali…

- Vicepremierul Paul Stanescu are același raspuns ca și președintele PSD, Liviu Dragnea, referitor la decizia pe care urmeaza sa o anunțe ministrul Justiției in cazul DNA și a procurorului șef Laura Codruța Kovesi: ”Ma aștept sa nu se faca de ras”. Paul Stanescu a spus, la plecarea de la Inalta Curte…

- Vicepremierul Paul Stanescu a ajuns la ICCJ, unde urmeaza sa dezbata joi cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat. Acesta a declarat in fața jurnaliștilor, intrebat ce așteptari are de la ministrul Justiției, ca asteapta de la Tudorel Toader sa nu…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul Biroului permanent national al partidului, ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa nu se faca de ras cu privire la decizia pe care o va lua in legatura cu DNA. Intrebat ce asteptari are de la ministrul Justitiei, el a raspuns:…

- Legea Educatiei din Ucraina a fost unul dintre subiectele discutate de deputatul Ioan Balan, presedintele Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina, la intalnirea cu ambasadorul ucrainean la Bucuresti, Oleksandr Bankov. Discutiile s-au axat pe teme precum: dialogul politic romano-ucrainean, dezvoltarea…

- Premierul Viorica Dancila a numit-o, vineri, director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Iuliana Mihaela Zobuian, aceasta fiind fost sef de cabinet al lui Liviu Dragnea, dar si martor in dosarul "Referendumul". Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia…

- Italienii au sentimentul ca au fost abandonati de partenerii lor din UE, iar votul lor la alegerile generale din 4 martie risca sa traduca nemultumirea lor, avertizeaza Institutul Jacques Delors intr-un studiu facut public vineri la Bruxelles, informeaza AFP. "Alegerile din 4 martie vor decide modul…

- Premierul Viorica Dancila a numit-o, vineri, director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Iuliana Mihaela Zobuian, aceasta fiind fost sef de cabinet al lui Liviu Dragnea, dar si martor in dosarul "Referendumul".

- Daca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, nu va fi revocata din funcție, Liviu Dragnea va avea mari probleme in partid, este de parere consultantul politic Cozmin Gușa, care a explicat, la Realitatea TV, de ce caștigator in urma acestui scandal care implica Direcția Anticorupție este nimeni altul decat…

- Vicepremierul Paul Stanescu afirma, luni, ca Laura Codruta Kovesi ar trebui sa demisioneze de la conducerea institutiei si ca partidul va lua „o decizie politica” in CEx privind „aceasta chestiune foarte grava”.

- Consultantul politic Cozmin Gusa a analizat, intr-o interventie telefonica la Realitatea TV, condamnarea lui Darius Valcov, in prima instanta, la opt ani de inchisoare si implicatiile reale pe care aceasta condamnare le va avea asupra PSD. Citeste si: Liviu Dragnea, reactie FURIBUNDA dupa…

- Pesediștii au taiat 45 de milioane de euro din bugetul județului nostru, banii de investiții in drumuri, spitale și școli. Acum taie și banii familiilor aradene”, spune consilierul PNL Razvan Cadar. Care, ironic, continua: „Nu vrem sa fim, totuși, incorecți! Nu toți vor primi bani mai puțini. Parlamentarii…

- Proiectul ce vizeaza noua lege a pensiilor va fi pus in dezbatere publica in maximum doua luni. Asta a declarat, duminica seara, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Liderul social-democrat susține ca este vorba despre efort financiar „destul de mare, dar necesar”. Liviu Dragnea a vorbit…

- Un membru al temutei familii mafiote Gambino are doar cuvinte dure pentru FBI și fostul șef al agenției, James Comey, conform presei britanice. Dupa ce notificarea interna a Biroului despre care se tot vorbește in aceste zile a fost facuta publica, aratand, spun unii, o aversiune fața de președintele…

- Consiliul Național al Audiovizualului a somat TVR pentru o ediție a emisiunii „Romania 9” pentru lipsa de echilibru intr-o dezbatere ce a avut ca tema Familia tradiționala versus familia moderna.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca numirea unui director SIE este de mult pe agenda Parlamentului, mentionând ca nu a discutat acest subiect cu seful statului si ca în aceasta sesiune parlamentara trebuie sa înceapa

- Liberalii susțin ca poziția președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pe tema modificarilor la legile Justiției arata ca ”agenda paralela a lui Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu este impotriva intereselor strategice ale Romaniei”. ”In cazul in care cei doi lideri ai PSD și ALDE continua…

- Ministrii trebuie sa vina la grupurile parlamentare din care fac parte si sa participe la votul legilor in Parlament. Daca lipsesc fara motiv, risca pierderea sprijinului politic, a declarat presedintele PSD, Liviu Dragnea, dupa o intalnire cu senatorii social democrati, informeaza Digi 24."Am discutat…

- Cooperarea militara bilaterala, stadiul actual al relatiilor dintre cele doua state, precum si noile perspective de intensificare a dialogului in domeniul apararii s-au aflat pe agenda discutiilor dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, si omologul sau din Georgia, Levan Izoria, aflat in…

- Coalitia de guvernare a anuntat luni, oficial, ca va introduce impozitul pe venitul global. Afirmatia a fost facuta atat de presedintele PSD, Liviu Dragnea, cat si de seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care n-au dat insa niciun fel de detalii privind forma pe care o va imbraca actul normativ privind …

- In REVISTA PRESEI de astazi, STIRIPESURSE.RO va prezinta o analiza a consultantului politic Cozmin Gușa ca urmare a acceptarii de catre președintele Klaus Iohannis a propunerii PSD de a o nominaliza pe Viorica Dancila pentru funcția de prim-ministru al Romaniei.realitatea.net: Cozmin Gușa…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca demisioneaza, dupa ce CEx al PSD i-a retras sprijinul politic. Este al doilea premier PSD care trebuie sa plece, in numai un an, tot dupa conflicte cu presedintele PSD Liviu Dragnea. CEx al PSD i-a retras sprijinul politic premierului Mihai Tudose, cu 67 de voturi…

- Conform surselor citate, au fost 59 de voturi pentru retragerea sprijinului politic, 4 impotriva si 4 abtineri. Ca reactie, Mihai Tudose si-a prezentat demisia din functia de premier. Vicepremierul Paul Stanescu va prelua conducerea interimara a Executivului.

- ”Cateva argumente care susțin ideea ca Liviu Dragnea a avut permanent o agenda proprie și a sacrificat partidul, argumente care face orice vot de astazi pentru Dragnea sa fie de fapt un vot impotriva PSD: 1. S-a dovedit ca, in timp ce partidul era angajat total in lupta cu Traian Basescu,…

- Consultantul politic Cozmin Gușa a comentat în direct la Realitatea TV știrea pe surse potrivit careia Liviu Dragnea și apropiații sai din partid și din Guvern pregatesc retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose în CEx-ul de urgența de

- Vicepremierul Paul Stanescu a dezmintit, vineri, la Bacau, informatiile potrivit carora el ar putea prelua functia de prim-ministru al Romaniei. Stanescu a declarat, intr-o conferinta de presa, citat de Agerpres , ca nu a avut discutii cu presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, pe aceasta…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca a avut o intalnire cu Liviu Dragnea, care l-a informat despre discutiile din Comitetul Executiv National al PSD, seful ALDE facand un apel la social-democrati sa se concentreze pe agenda cetateanului. "Astazi (marti -…

- 2017 a fost plin de tensiuni politice. Iar inceputul anului se anunta la fel, pentru ca marile motive de cearta au ramas. La final de ianuarie, parlamentarii vor sa modifice Codul Penal, iar Legile Justitiei sunt in procedura de contestare. Alte doua subiecte fierbinti asteapta deznodamantul. Referendumul…

- Daca privim inapoi, anul pe care il incheiem pare ca a fost, la nivel planetar, unul al atacurilor teroriste, al razboiului și al dramei migranților, ambele fara sfarșit, și al amenințarilor nucleare nord-coreene. De altfel, 2017 a debutat sangeros prin atentatul din noaptea de Revelion dintr-un club…

- Razboiul politic a fost la ordinea zilei in anul 2017, iar doua dintre marile televiziuni de știri au avut cel mai mult de suferit din cauza pozițiilor publice exprimate de vedetele posturilor. Romania TV, Realitatea TV si Kanal D ocupa primele trei locuri in topul televiziunilor care au fost amendate…

- Pe site-ul Camerei Deputatilor, la documentele comisiei privind modificarea Legilor Justitiei, apar traduse cele trei legi adoptate recent si care vizeaza organizarea judiciara, statutul judecatorilor si functionarea CSM. Potrivit surselor parlamentare, aceste traduceri au fost transmise joi…