- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a votat sambata dimineata la referendumul pentru modificarea Constitutiei in sensul redefinirii familiei la o sectia de votare din Craiova, ea exprimandu-si speranta ca vor participa suficiente persoane pentru ca referendumul sa fie validat.

- "Sper din toata inima sa avem peste 6 milioane de persoane care se vor prezenta la vot, pentru a spune 'Da' sau 'Nu', in functie de ceea ce cred. Este un referendum obligatoriu, fata de altele de pana acum care au fost doar consultative. (...) Nu stiu care va fi rezultatul, pot doar sa-l intuiesc…

- Premierul Viorica Dancila a votat in aceasta dimineata la sectia de votare de la Liceul "Jean Monetldquo; din Capitala la referendumul de revizuire a Constitutiei. Prim ministrul a precizat la iesirea de la vot ca a votat pentru valorile in care crede. Consultarea cetatenilor este esenta democratiei.…

- Referendumul pentru familie, care se va desfașura sambata și duminica, intre orele 7.00 – 21.00, are la baza inițiativa cetațeneasca demarata de Coaliția pentru Familie, prima de dupa 1989. Pentru a fi valabil referendumul, la urne trebuie sa se prezinte cel puțin 5.685.202 persoane cu drept de vot,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat luni, la deschiderea anului universitar la Universitatea din Craiova, ca ministerele Muncii si Educatiei lucreaza la un studiu referitor la meseriile care vor fi cautate in viitor, rezultatele urmand sa fie comunicate universitatilor pentru a corela…

- "Acest an este special pentru intreg sistemul sanitar pentru ca este prima oara cand i se recunoaste rolul pe care-l are in societate, in sensul ca, deja, se afla in varful piramidei salariale. La ora actuala medicii sunt mult mai bine platiti decat ministrii, de exemplu, e absolut adevarat ceea…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a adus o serie de lamuriri legate de legea pensiilor, in special prevederile potrivit carora pensia se calculeaza in functie de contributivitate, adica raportat la contributiile retinute si virate bugetului de stat.