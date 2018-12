Stiri pe aceeasi tema

- Prin participarea sa la sedintele de Guvern, presedintele Klaus Iohannis nu poate opri eventuala adoptare a ordonantei privind asa-numita "taxa pe lacomie", este de parere jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Invitat la Jurnalul de Seara, editorialistul a comentat modul in care Viorica Dancila a reactionat…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, o reactie dura la Ordonanta anuntata de Eugen Teodorovici, privind introducerea de noi taxe si impozite. „Arunca in haos economia! Cu totii vom plati mai mult pentru curent si gaz, pentru telefonie si internet”, a spus seful statului, care a facut apel…

- Dupa ce seful statului i-a cerut premierului sa ii trimita agenda de lucru a fiecarei sedinte de Guvern, Klaus Iohannis a solicitat, marti, ca pe ordinea de zi a Executivului sa fie introduse teme de politica externa, avand, astfel, un pretext pentru a participa la intalnirile de la Palatul Victoria.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti, la Viena, ca va merge la sedintele de Guvern pentru a impiedica adoptarea unei ordonante de urgenta privind amnistia si gratierea. Seful statului a spus ca o astfel de OUG ar fi o eroare grava.

- Liderii USR Dan Barna si Stelian Ion au mers, vineri, la discutii la Palatul Victoria, cu premierul Viorica Dancila si Tudorel Toader, pe tema Ordonantei pe Codurile penale, anuntata la inceputul saptamanii, dupa sedinta conducerii PSD. Dan Barna a aratat, dupa intalnire, ca i-a transmis sefei Executivului…

- Proiectul Masa calda in școli a dovedit in cei 2 ani de pilotare ca scade abandonul școlar și diminueaza absenteismul. Este motivul pentru care Guvernul PSD aproba astazi, la 2 luni de la inceperea școlii, continuarea proiectului in doar 50 de școli și tot prin Ordonanța de Urgența, a anunțat premierul…

- Guvernul se reuneste, luni, de la ora 9.00, iar Ordonanta de Urgenta privind cele trei legi ale justitiei, pentru a le pune in acord cu observatiile Comisiei de la Venetia ar urma sa se afle pe ordinea de zi a sedintei. Dupa sedinta, premierul Viorica Dancila va pleca intr-o vizita in Turcia si in…