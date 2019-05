Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a lansat un apel pentru participarea cetatenilor la vot, mentionand ca gasca care incearca sa puna mana pe Romania spune ca referendumul este o poveste.„Trebuie sa mergeți la vot. Acest vot, cu referendumul, spun unii, tot aia care au fost alaltaieri și au incercat sa va umileasca…

- "Sunt perfect de acord sa inceapa posibilitatea de a vota la o varsta mai mica. 16 ani este OK. Dar atunci cred ca ar trebui sa incepem si procesul de invatare despre democratie putin inainte de primul vot, sa nu ne trezim in situatia de acuma, cand poti sa mergi la vot de la varsta de 18 ani si…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Democratia nu este in pericol la nivelul UE, dar este sub presiune, iar cei care cred in Europa trebuie sa aiba mai mult curaj in conditiile in care Uniunea se confrunta cu diverse probleme, precum Brexitul, imigratia sau somajul, a declarat presedintele…

- Convocat ca un referendum pentru justitie, scrutinul din 26 mai este unul anti-PSD. O anunta chiar Klaus Iohannis, intr-o declaratie sustinuta joi seara la Cotroceni. Presedintele afirma ca, daca referendumul va fi validat, se va trece la actiune in forta impotriva PSD, fara sa spuna ce inseamna…

- PNL sustine referendumul pe justitie convocat de presedintele Klaus Iohannis, intrebarile sunt "cat se poate de realiste si de oneste", iar votul favorabil poate avea o finalitate clara, a declarat, joi, prim vicepresedintele liberal Raluca Turcan. "Partidul National Liberal sustine referendumul…

- Parlamentarii care au fost miercuri prezenți în plenul reunit al celor doua Camere au avut parte de un nou episod de scandal, dupa ce deputatul PNL Florin Roman a insistat sa ia cuvântul, deși președintele de ședința l-a refuzat de mai multe ori.Incidentul a avut loc în timpul…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a declarat, dupa consultarile de la Cotroceni, ca Parlamentul va aviza favorabil referendumul pe justiție pe care președintele Klaus Iohannis il vrea organizat in aceeași zi cu alegerile europarlamentare, respectiv 26 mai.„Cu privire la referendum, am precizat și in ...

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat marți seara, la Romania 9, ca, dupa parerea sa, președintele Klaus Iohannis "e in dificultate" cu referendumul, pentru ca "Si-a prins urechile in dificultatea intrebarii".