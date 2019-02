Referendumul din Republica Moldova a fost validat La intrebarea privind optiunea cetatenilor de a revoca mandatele deputatilor, circa 790 mii de votanti au optat „pentru” si circa 200 de mii au votat „contra”.



Referendumul a fot declarat valabil, deoarece la vot au participat peste o treime din votanti. Raman a fi procesate circa 40 de procese verbale, a declarat Alina Russu.



Alina Russu a anuntat ca CEC asteapta informatii despre rezultatele prelimintare pentru alegerile parlamentare de la inca 24 de birorui ale sectiilor de votare.



Potrivit rezultatelor preliminare, pe circumscriptia nationala, PSRM a acumulat…



