- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat pe larg despre prezenta scazuta la referendumul din Romania privind redefinirea familiei.

- Presa internationala a scris, duminica seara, despre referendumul din Romania de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei, subliniind in special prezenta slaba la vot.“Romania intoarce spatele referendumului pentru interzicerea casatoriilor intre persoane de acelasi sex”, a…

- Referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție, care a avut loc pe 6 și 7 octombrie, a eșuat. Prezența la vot a fost sub 30 %. Potrivit Legii 3/2000, pentru ca referendumul national pentru modificarea Constitutiei, in sensul redefinirii familiei, sa fie valabil, este necesara o prezenta la…

- CNN noteaza ca romanii vor merge la vot in acest weekend pentru a vota intr-un referendum privind modificarea constituției pentru a redefini casatoria ca fiind doar intre barbat și femeie, intr-o mișcare despre care oponenții susțin ca ar putea incalca legea drepturilor omului și ar agrava discriminarea…

- Comitetul de Inițiativa Cetațeneasca privind revizuirea art. 48 (1) din Constituția Romaniei organizeaza maine, 27.09.2018, o conferința de presa care va avea loc la sediul Comitetului din București. Iata precizarile facute de CIC inaintea conferinței: ”In condițiile in care toate dispozițiile legale…

- Europarlamentarul PPU Maria Grapini a declarat, sambata, ca Romania “nu sta bine” din punct de vedere demografic, iar daca familia traditionala nu va fi sustinuta, “nu pot aparea copiii”, potrivit Agerpres. Prezenta la Cluj, Grapini a sustinut ca familia traditionala inseamna casatoria dintre o femeie…