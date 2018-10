#ReferendumFamilie/Tomac: Am votat "din convingere" pentru modificarea articolului 48 din Constituţie Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat duminica, la iesirea de la urne, ca a votat "din convingere" pentru modificarea articolului 48 din Constitutie. Politicianul s-a prezentat la vot alaturi de tatal sau, afirmand ca acesta l-a educat in spiritul respectului pentru familie. "Am votat astazi pentru modificarea articolului 48 din Constitutie. Este convingerea mea ca un subiect atat de sensibil nu trebuie tratat cu indiferenta. Regret ca societatea noastra nu a fost pregatita pentru aceasta dezbatere. Ca om politic am dreptul acesta si obligatia de a apara institutia Referendumului si de a-mi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

