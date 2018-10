#ReferendumFamilie/Orban a votat la referendum: Sunt creştin şi un familist convins Presedintele PNL, Ludovic Orban, a votat la scoala gimnaziala nr.1 din Dobroesti pentru ca referendumul este institutia democratiei, dar si pentru ca este un crestin si un familist convins. "Din 1990 nu am lipsit de la niciun vot, am participat la toate alegerile si la toate referendumurile care au fost organizate. Si particip si la acest referendum pentru ne-am luptat ca sa dobandim dreptul de vot si pentru ca dreptul de vot este fundamental in stabilirea directiei natiunii. (...) In primul rand referendumul este institutia democratiei prin intermediul careia fiecare cetatean poate sa se exprime… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, ca a votat "da" la referendumul pentru redefinirea familiei pentru ca este un crestin convins si un familist. Liderul liberal le-a transmis romanilor ca aceasta initiativa civica nu este nici a PSD, nici a lui Liviu Dragnea.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Timișoara, ca Liviu Dragnea nu ar trebui sa se „bata in piept” ca este familist și niciun partid politic nu ar trebui sa foloseasca referendumul pentru redefinirea familiei in interes politic, potrivit Mediafax. Ludovic Orban a declarat,…

- Președintele PSD Alba, Ioan Dirzu, a votat la Referendumul pentru familia tradiționala, sambata, la ora 10.00, impreuna cu soția sa, la secția din incinta Centrului de zi pentru varstnici din Alba Iulia. ”M-am prezentat la vot și am votat pentru normalitate. Am votat ”da” deoarece in spatele acestui…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Arad, ca referendumul de sambata si duminica vizeaza o problema de constiinta si de aceea liberalii nu s-au pozitionat politic in legatura cu acest vot, el adaugand ca sunt de condamnat toti liderii politice, 'in frunte cu Dragnea', care incearca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Arad, ca referendumul de sambata si duminica vizeaza o problema de constiinta si de aceea liberalii nu s au pozitionat politic in legatura cu acest vot, el adaugand ca sunt de condamnat toti liderii politice, 39;in frunte cu Dragnea 39;, care incearca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Arad, ca referendumul de sambata si duminica vizeaza o problema de constiinta si de aceea liberalii nu s-au pozitionat politic in legatura cu acest vot, el adaugand ca sunt de condamnat toti liderii politice, 'in frunte cu Dragnea', care…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, joi, ca va participa la referendumul pentru redefinirea familiei, liberalul neprecizand insa cum va vota. Intrebat daca va merge la referendumul pentru redefinirea familiei și daca va vota, Ludovic Orban a raspuns : "Da, sigur, da".

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca, in prezent, a disparut orice fel de pretext pentru suspendarea din functie a sefului statului Klaus Iohannis, insa a subliniat ca, in cazul in care coalitia PSD - ALDE va decide demararea acestei proceduri, liberalii se vor implica in apararea…