- Potrivit datelor oficiale furnizate de Biroul Electoral Central, in prima zi de referendum au fost 17 secții de votare in care, in afara de membrii comisiei de votare, niciun alt om nu a intrat, procentul de votare fiind de 0%, informeaza Mediafax.Una dintre secții de votare in care nu și-a…

- Niciun alegator nu a trecut pragul a 70 de sectii de votare din tara, unde s a inregistrat prezenta de zero la suta pana la ora 16.00, scrie Observator TV. Cele mai multe sunt in judetul Harghita. La polul opus este Manastirea Sihastria din Neamt, unde prezenta depaseste 125 .Potrivit datelor centralizate…

- Intr-un numar de 70 de sectii de votare din intreaga tara nu s-a prezentat, pana la ora 16.00, niciun alegator, fiind raportata o prezenta la urne de 0%. Cele mai multe, respectiv 13, sunt in Harghita, judet unde se inregistreaza cea mai scazuta participare la referendum. In schimb, la Manastirea…

- Pana la ora 13:00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 2,54% dintre alegatori, a anuntat sambata Biroul Electoral Central. In mediul urban au votat 292.556 de persoane, iar in mediul rural 172.112. In strainatate au votat pana la ora 13:00 un numar de 11.666 cetateni. Potrivit BEC,…

- Primele nereguli au fost semnalate la aproximativ o ora de la momentul programat pentru deschiderea secțiilor de vot. In sectorul 3 din București, au fost cazuri de președinți ai birourilor electorale care nu au preluat materialele necesare votarii sau care, pur și simplu, nu s-au

- La 50 de sectii de votare din Sectorul 3 presedintii nu s-au prezentat la deschiderea urnelor, potrivit Digi24."Din informațiile primite pana in prezent, sunt cateva excepții din cauza faptului ca președinții birourilor electorale ale secțiilor de vot nu au preluat materialele necesare votarii…

- Circa 4.000 de presedinti de sectie de votare s-au retras inaintea referendumului pentru revizuirea Constitutiei din 6 -7 octombrie, a anuntat, joi, vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP) Marian Muhulet, care a sustinut ca acest lucru nu va afecta procesul de votare. "S-au…

