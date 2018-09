Presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca premierul Viorica Dancila a spus foarte clar la Bruxelles ceea ce PSD a decis in privinta referendumului pentru revizuirea Constitutiei, si anume ca partidul se va implica in actiuni de informare a populatiei, pentru ca intrebarea de la scrutin este neclara.



"Doamna prim-ministru a spus foarte clar exact ceea ce am discutat in Biroul Executiv Central - si anume ca asta va face PSD - actiuni de informare a populatiei", a precizat Dragnea.



El a adaugat ca nu este vorba de o campanie, ci de "actiuni de informare".

