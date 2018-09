Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara face o serie de precizari despre controlul efectuat vineri la Parchetul General si denunta o tentativa de manipulare a opiniei publice. Astfel, potrivit institutiei, cea mai mare parte a informatiilor aparute in presa pe acest subiect sunt false."Avand in vedere informatiile…

- Oana Roman a ajuns cu greu la Brașov, acolo unde sunt susținute spectacolele cu ocazia desfașurarii Festivalului Cerbul de Aur 2018. Prezenta in fiecare an la eveniment, de aceasta data, vedeta noastra nu se gandea ca o sa fie prezenta, insa a reușit sa ajunga in Piața Sfatului. Nu numai ca a fost prezenta,…

- Ministrul Economiei, Danuț Andrușca, a ramas celebru pentru viteza cu care fuge de jurnaliști, dar și pentru dificultațile de a vorbi public.Danuț Andrușca a acordat un interviu in care a raspuns la doar trei intrebari pentru a-și prezenta realizarile din primele șase luni de mandat. Iata…

- Anuntul a fost facut langa Cortul Demnitatii si Democratiei din Piata Unirii, unde campania care vizeaza modificarea Constitutiei continua pe tot parcursul lunii august. Prezenta la „bilantul" voluntarilor Vasile Balalau si Valeriu Borsan, initiatori ai actiunii, Cosette Chichirau (USR) a descris campania…

- Presedintele Klaus Iohannis a dat curs solicitarilor din spatiul public de a nu promulga legea prin care au fost aduse mai multe modificari, in urma carora, au atras atentia politistii, va creste dramatic numarul victimelor de pe soselele Romaniei. Mai multe voci au criticat in spatiul public modificarile…

- Trecatorii și turiștii care ajung in Piața Sfatului se vor putea intalni cu zece personaje marcante din istoria Brasovului, de la care vor afla misterele orașului in care au trait acum cateva secole, precum și contributiile lor in dezvoltarea orasului. O noutate a proiectului, in acest an, este faptul…

- Reprezentantii ALDE au dezmintit, duminica, informatiile din spatiul public potrivit carora ar exista tensiuni in cadrul coalitiei, catalogandu-le drept "manipulari" si "intoxicari ale opiniei publice", precizand ca ALDE vrea sa indeplineasca obiectivele programului de guvernare, alaturi de PSD.