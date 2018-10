Stiri pe aceeasi tema

- Am votat astazi, devreme, la ora 9, in secția de votare din Sectorul 6 la care votez de fiecare data. Am votat pentru modificarea Constituției, pentru familia tradiționala, pentru protejarea mediului in care vor fi crescuți și educați copiii acestei țari, anunța deputatul PSD, Beatrice Tudor.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1874 2018, a fost stabilita lista cu sediile sectiilor de votare din strainatate la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018.MAE va organiza 377 de sectii de votare in strainatate…

- Asztalos Csaba, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, intervine in dezbaterea referitoare la referendumul pentru modificarea articolului 48 din Constitutie. Desi a anuntat ca nu participa la referendum, seful CNCD demonteaza unul dintre principalele argumente impotriva…

- Desemnarea presedintelui Biroului Electoral de Circumscriptie al judetului Buzau pentru Referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie s-a facut joi, la sediul Tribunalul Buzau, prin tragere la sorti.

- Mitropolitul Ardealului, IPS Laurențiu Streza, a transmis un mesaj video, ”o chemare sfanta”, prin care ii anunța pe credincioși ca au obligația de a participa la Referendumul pentru modificarea Constituției. ”Este cel mai mare examen pe care credincioșii creștini, nu numai cei ortodocși, toți credincioșii…

- Referendumul pentru revizuirea Constituției in forma adoptata de Parlament se va desfașura pe parcursul a doua zile, 6 și 7 octombrie 2018, intre orele 7.00 – 21.00, pentru a asigura o consultare cat mai larga a romanilor cu drept de vot.

- O mana de troțkiști agresivi, o minoritate bolșevica, vrea sa transforme dezbaterea despre referendumul pentru familia de tradiționala intr-un concurs de insulte și agresiuni. Nu vom intra in jocul lor, care are un singur scop: sa divizeze opoziția anti-PSD și sa-l ajute pe Liviu Dragnea. Nu vom…

- Minorul in varsta de 15 ani din comuna Balta Doamnei, dat disparut de mama sa, a fost gasit de politisti ascuns intr-o sera din localitate, a informat IPJ Prahova. Potrivit informarii, minorul a fost internat in spitalul de psihiatrie Voila. Politistii au fost sesizati, sambata…