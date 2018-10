Sectiile de votare s-au deschis duminica, la ora 7,00, alegatorii fiind asteptati la urne, pana la ora 21,00, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei in sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie.



Romanii sunt chemati sa raspunda cu 'Da' sau 'Nu' la intrebarea: "Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?".



In tara sunt organizate 18.662 de sectii de votare, iar in Bucuresti - 1.264. Romanii din diaspora voteaza la referendum in 378 sectii de votare.…