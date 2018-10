Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 18.951.721 de alegatori sunt asteptati sambata si duminica la urne, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei, in sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie. Romanii sunt chemati sa se pronunte cu 'Da' sau 'Nu' asupra intrebarii:…

- Un numar de 18.951.721 de alegatori sunt asteptati sambata si duminica la urne, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei, in sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie. Romanii sunt chemati sa se pronunte cu 'Da' sau 'Nu'…

- Un numar de 18.662 de sectii de votare vor fi organizate in tara si 377 in strainatate, pentru referendumul din 6 si 7 octombrie privind redefinirea familiei in Constitutie, scrutin la care sunt asteptati sa participe 18.951.721 de alegatori. Potrivit site-ului AEP, in Bucuresti vor fi…

- „Guvernul face o campanie de informare a populației privind referendumul pentru familie. Au incercat unii sa manipuleze ca intrebarea de pe buletinul de vot (n.r. Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?) este neclara. Legea este clara, nu poate…

- Intrebat daca va merge la referendumul pentru redefinirea familiei si daca va vota, Ludovic Orban a raspuns : "Da, sigur, da". Presedintele PNL nu a spus cum anume va vota. Romanii vor fi intrebati la referendumul pentru redefinirea familiei daca sunt de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei…

- Ordonanta de Urgenta privind organizarea referendumului pentru redefinirea familiei in Constitutie a fost adoptata marti in sedinta de Guvern. Intrebarea la care vor raspunde alegatorii cu „da” sau „nu” este „Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?”,…

- Referendumul pentru revizuirea Constituției in forma adoptata de Parlament se va desfașura pe parcursul a doua zile, 6 și 7 octombrie 2018, intre orele 7.00 – 21.00, pentru a asigura o consultare cat mai larga a romanilor cu drept de vot, anunța Guvernul.Potrivit actului normativ adoptat,…