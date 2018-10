Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a votat, duminica seara, la referendumul pentru modificarea Constitutiei, intr-o sectie din Sibiu. Seful statului nu a facut nicio declaratie la iesirea de la urne.

- Klaus Iohannis a votat la Sibiu si a mers la vot singur, fara sotia sa, Carmen Iohannis. Klaus Iohannis a votat la Sibiu si a fost insotit doar de ofiterii SPP. Klaus Iohannis nu a dorit sa le declare nimic jurnalistilor si nici sa transmita vreun mesaj alegatorilor, el urandu-le doar o seara…

- Președintele Klaus Iohannis va vota, duminica seara, la o secție de votare din Sibiu, la referendumul pentru revizuirea Constituției, in sensul redefinirii familiei, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.Șeful statului se afla inca de vineri la Sibiu, iar duminica dimineața a fost prezent…

- In contextul desfasurarii referendumului pentru revizuirea Constitutiei, la sediul MAI, purtatorul de cuvant comisar sef Monica Dajbog a sustinut o declaratie de presa.Aceasta a mentionat in debutul declaratiei ca toate sectiile de votare din tara s au deschis si procesul de vot se desfasoara in conditii…

- Primarul municipiului Decebal Fagadau a venit in aceasta dimineata in jurul orei 9.00 la sectia de votare impreuna cu sotia sa pentru a si execrcita dreptul de vot la referendumul pentru revizuirea Constitutiei. La iesirea de la vot, edilul a explicat de ce a ales sa participe la acest referenum si…

- Referendum 6-7 octombrie. Dupa ce si-a exercitat dreptul de vot, Viorica Dancila a stat totusi de vorba cu jurnalistii. "Este datoria civica, a fiecaruia dintre noi, sa ne exprimam in legatura cu temele importante pentru societate. Tema familiei este una importanta pentru noi toti. Am votat pentru…

- Premierul Viorica Dancila a votat in aceasta dimineata la sectia de votare de la Liceul "Jean Monetldquo; din Capitala la referendumul de revizuire a Constitutiei. Prim ministrul a precizat la iesirea de la vot ca a votat pentru valorile in care crede. Consultarea cetatenilor este esenta democratiei.…

- Ministerul de Externe a luat in considerare toate cererile pe care le-au facut misiunile diplomatice in ceea ce priveste sectiile de votare pentru referendumul de revizuire a Constitutiei si este pregatit pentru scrutinul ce va avea loc sambata si duminica, a declarat Teodor Melescanu. …