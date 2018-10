#ReferendumFamilie/ Peste 18 milioane de români, aşteptaţi sâmbătă şi duminică la urne Un numar de 18.951.721 de alegatori sunt asteptati sambata si duminica la urne, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei, in sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie.



Romanii sunt chemati sa se pronunte cu 'Da' sau 'Nu' asupra intrebarii: "Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?".



In tara vor fi organizate 18.662 de sectii de votare, iar in Bucuresti - 1.264. Romanii din diaspora vor vota la referendum in 378 sectii de votare. 192 vor fi organizate…

Sursa articol: agerpres.ro

