Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele fondator al Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei (UNPR), Gabriel Oprea, sustine conceptul de "familie biblica" si recomanda romanilor sa sustina, la referendumul din 6 si 7 octombrie, familia traditionala, potrivit Agerpres. El a declarat, sambata, la finalul Comitetului…

- El a declarat, sambata, la finalul Comitetului Executiv National al UNPR, care s-a desfasurat la Iasi, ca formatiunea politica pe care o reprezinta propune o guvernare orientata spre familie. "UNPR crede in conceptul de familia biblica, familia construita pe convietuirea dintre un barbat si…

- Presedintele fondator al Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei (UNPR), Gabriel Oprea, sustine conceptul de "familie biblica" si recomanda romanilor sa sustina, la referendumul din 6 si 7 octombrie, familia traditionala. El a declarat, sambata, la finalul Comitetului Executiv National al…

- Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei va participa la alegerile europarlamentare si prezidentiale de anul viitor, a anuntat sambata presedintele fondator al formatiunii, Gabriel Oprea. El a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, la finalul sedintei Comitetului Executiv…

- Gabriel Oprea, presedintele fondator al UNPR, a venit Iasi, cu prilejul Comitetului National al partidului, care s-a tinut aici. Oprea a anuntat ca seful filialei iesene, Mircea Manolache, a fost ale vicepresedinte la nivel national. El a mai spus ca UNPR va participa la alegeri, dar a lasat sa se inteleaga…

- Presedintele filialei teritoriale Botosani a Partidului National Liberal, senatorul Costel Soptica, recomanda populatiei sa voteze in favoarea familiei traditionale la referendumul din 7 octombrie.El a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca, la randul sau, va sustine, prin vot, familia…

- Uniunea Naționala pentru Progresul Romaniei (UNPR) susține ca la cei 100 de ani de existența a Romaniei nu ar trebui sa avem evenimentele care se intampla in aceste zile in țara. Partidul fondat de Gabriel Oprea susține ca romanii ar trebui sa aiba mai mare incredere in președintele Romaniei deoarece…

- Uniunea Naționala pentru Progresul Romaniei (UNPR) neaga alegațiile aparute in ultimele zile in spațiul public potrivit carora in curand ar avea loc o fuziunea cu Partidul Romania Mare (PRM). ”UNPR va ramane un partid independent”, a declarat Nuțu Fonta, secretarul general al UNPR printr-un comunicare…