Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca a fost suplimentata lista cu sediile sectiilor de votare din strainatate la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018.Astfel, in urma solicitarilor facute de comunitatea de romani din Spania, s a decis infiintarea unei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) va organiza 378 de sectii de votare in strainatate la referendumul pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, a fost suplimentata lista sectiilor de votare din strainatate, in urma solicitarilor facute…

- Biroul Electoral Judetean Neamt, stabilit pentru referendumul din 6-7 octombrie, se confrunta cu cateva zeci de cereri de schimbare din functie venite din partea celor desemnati ca presedinti ai sectiilor de votare. Purtatorul de cuvant al Prefecturii Neamt, Adrian Nita, a declarat, marti,…

- MAE organizeaza, pentru referendumul pentru familie, 377 sectii de votare in strainatate, din care 192 pe langa misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale, iar 185 in alte locatii, cele mai multe fiind in Italia, Spania și Republica Moldova.”Din cele 377 sectii de votare…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) va organiza 377 de sectii de votare in strainatate la referendumul national de revizuire a Constitutiei din 6-7 octombrie referitor la redefinirea familiei. Potrivit...

- Liderii PSD sunt pregatiți de o noua ciocnire violenta cu președintele Klaus Iohannis. Surse politice convergente ne-au precizat ca Ministerul de Externe va inainta președintelui solicitarea de rechemare a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior. Cel mai probabil, presedintele Klaus Iohannis se…

- Teodor Meleșcanu a declarat, marți, dupa dupa prezentarea bilanțul Ministerului Afacerilor Externe ca „Acest document a fost elabortat impreuna cu toate ministerele (...) și la ora actuala mai are nevoie de o singura semnatura un secretar de stat din Ministerul de Externe, dupa care vom prezenta acest…

- Seful delegatiei Uniunii Europene in Israel va fi convocat la Ministerul de Externe, a informat biroul premierului israelian care il acuza de ingerinta in votul in parlament al unui controversat proiect de...